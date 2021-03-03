Компания BMW отзывает в РФ два кроссовера BMW X5 из-за проблемы с шинами

03.03.2021, 11:18, Новости дня

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Немецкая компания BMW объявила об отзыве двух автомобилей BMW X5, которые продали весной прошлого года.

В ходе проведенной тщательной проверки обнаружено, что модели могут иметь проблемы с летними покрышками, которые потребуется заменить. Специалисты обнаружили серьезный дефект при производстве шин, из-за чего может постепенно произойти разрушение каркаса. В сервисных центрах немецкого бренда BMW намерены осуществить проверку по идентификационному коду с целью обнаружения неисправных экземпляров.

На сайте Росстандарта уже предложена специальная база, по которой можно осуществить проверку своего транспортного средства. Остальные подробности на данный момент остаются неизвестными и будут сообщены позже.