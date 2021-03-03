 

Компания Mitsubishi представила обновленный внедорожник Pajero Sport на рынке России

03.03.2021, 11:18, Новости дня
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Японский бренд Mitsubishi официально рассекретил на российском рынке модернизированный внедорожник Pajero Sport.

Данная модель собирается на отечественном предприятии в Калуге и предлагается в четырех комплектациях. Известно, что автомобиль будет доступен с 2,4-литровым дизельным агрегатом на 181 л.с., а также с 3-литровым бензиновым мотором, который выдает 209 л.с. мощности. Кроме того, покупатели также смогут выбрать версии с механической или автоматической трансмиссией и полным приводом.

Известно, что внедорожник Pajero Sport получил более современный кузов, отличающийся двухуровневой оптикой, бамперами, высоким капотом и решеткой радиатора. Подробности о цене на внедорожник пока отсутствуют.



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