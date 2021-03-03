 

Бренд Volvo представил новый электрический кроссовер C40 Recharge

03.03.2021, 11:18, Новости дня
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Шведский автомобильный гигант Volvo официально продемонстрировал обновленный электрический кроссовер Volvo C40 Recharge.

Примечательно, изначально разработчики позиционировали новинку исключительно в формате электрокара. Кроме того, данный экземпляр отличается от бензиновой версии покатой крышей и модернизированной лицевой частью кузова. Распознать Volvo C40 Recharge можно по головной оптике, переднему бамперу и прямоугольным противотуманкам.

В салоне предусмотрели виртуальную приборную панель, а также современный мультимедийный комплекс. Купеобразный электрический кроссовер способен преодолеть на полном заряде батареи до 420 километров. Кроме того, на заряд до 80% уходит около 40 минут.



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