“Видно, что видео нарезано” – Тихановская прокомментировала ролик, где она якобы участвует в разработке планов захвата админзданий

03.03.2021, 11:14, Новости дня

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала телеканалу “Белсат” видео Следкома Беларуси, на котором снята ее встреча с соратниками.

– Там видно, что видео нарезано, и как раз тот момент, где я говорю, что я только за мирные протесты, если они будут, и что ни с каким насилием я делать не буду, я встала и вышла из кабинета. Моя позиция была тогда такая и она остается такой, – сказала она.

К самой публикации видео Тихановская отнеслась спокойно, отметив, что на нее и ее сторонников сейчас идет массовая атака.

– Со стороны пропаганды, наверное, нормально такие видео выбрасывать. Я очень сомневаюсь, что на меня вообще что-то есть, – добавила она.

Напомним, видео, о котором идет речь, Следком Беларуси опубликовал 2 марта вместе с заявлением, что направил в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Тихановской в связи с делом о попытке захвата админзданий и организации массовых беспорядков в Гомеле, которые якобы собирались устроить доверенные лица Тихановской.

В трехминутном ролике со следами монтажа участники обсуждали дальнейшие действия в Гомеле и в присутствии Тихановской говорили о закупке электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, “иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления”.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александра Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

22 февраля 2021 года Тихановская, которая находится за пределами Беларуси, объявила о подготовке к новым протестным акциям в стране.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь, она находится в поездке по странам Евросоюза.

Осенью 2020 года Тихановскую объявили в розыск в Беларуси и России.