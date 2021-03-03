 

“Ты достойна самого лучшего”. Сумская обнародовала фото младшей дочери и показала, как выглядела в день выписки из роддома

03.03.2021, 11:14, Новости дня
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Украинская актриса Ольга Сумская 2 марта в Facebook обнародовала снимки из семейного архива, на которых ее младшая дочь Анна Борисюк запечатлена в разные периоды ее жизни.

Среди опубликованных снимков в том числе было фото, сделанное 19 лет назад в день выписки Сумской из роддома с новорожденной дочерью. Актриса позирует в кадре на ступеньках больницы в компании доктора и мужа, актера Виталия Борисюка, который держит на руках конверт с ребенком.

Фото: Ольга Сумська / Facebook

Сумская посвятила публикацию дню рождения дочери.

“Девочка наша родненькая. Вот и 19 лет наступило. Ты достойна самого лучшего в этой жизни. Любим безгранично”, – написала актриса.

https://www.facebook.com/osumska/posts/3797580523656336

Анна Борисюк родилась в 2002 году. Ее отец – второй супруг Сумской актер Виталий Борисюк. У Анны есть старшая единоутробная сестра Антонина Паперная. Ее отец – первый супруг Сумской Евгений Паперный.

Анна Борисюк учится в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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