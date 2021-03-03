Скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу

03.03.2021, 11:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский преступник Виктор Мохов, также известный как “скопинский извращенец”, вышел на свободу спустя 17 лет тюремного заключения. В настоящее время ему 70 лет.

Представители силовых структур рассказали СМИ, что Мохов был освобождён из исправительной колонии под Саратовом утром 3 марта. После этого он сел на поезд и уехал домой. Однако некоторые журналисты сообщают, что не наблюдали выходящих с территории учреждения людей, передаёт телеканал “360”.

В 2000 году Виктор Мохов похитил двух жительниц города Скопин 14 и 17 лет и держал их в плену почти четыре года. Всё это время он издевался над девушками, избивал их и насиловал. Жертвам извращенца чудом удалось освободиться, после чего в 2005 году маньяк был арестован и приговорён к 17 годам лишения свободы, сообщает Пятый канал.