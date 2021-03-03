 

Коронавирус в России: суточный прирост заразившихся составил более 10 тысяч

03.03.2021, 11:12, Разное
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Отмечается, что у 12,5% из них нет клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровели и покинули больницы 15 694 человека, умерли 452 россиянина.

Диагноз поставили жителям 84 регионов. На первом месте по числу инфицированных в очередной раз оказалась Москва. За минувший день в столице подтвердили 1 284 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Вторую строчку занял Санкт-Петербург с 962 больными. Далее идет Подмосковье, где обнаружили 691 заразившегося. На четвертой строчке расположилась Нижегородская область с 388 случаями, а на пятой – Воронежская область с 277 случаями.

С начала пандемии коронавирусом заразились 4,2 миллиона россиян в 85 регионах страны. Победили болезнь 3,8 миллиона граждан. За весь период было зафиксировано 87,3 тысячи летальных исходов.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что страна показывает хороший результат в прохождении эпидемиологического процесса. По ее словам, он значительно лучше, чем в большинстве стран мира.

С 18 марта во всех регионах России началась масштабная вакцинация. Доступ к прививке имеют все категории граждан. По планам Минздрава, к концу этого года вакцинацию пройдет больше половины населения страны.



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