Врачи назвали опасность плохих подушек

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03.03.2021, 11:10, Разное
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Эксперты рассказали, какую опасность для здоровья могут представлять плохие подушки. Также специалисты дали советы по их выбору.
На самочувствие человека влияет качество материала, из которого изготовлены подушки, и срок использования. Эти предметы представляют собой сильные аллергены, со временем в них накапливается бытовая и домашняя пыль, клещи.

У человека может возникнуть постоянный насморк, хронические головные боли, конъюнктивит и приступы бронхиальной астмы. Аллергия на домашнюю пыль и клещей на сегодняшниий день является полностью излечимой, сейчас на фармацевтическом рынке присутствуют хорошие алероговакцины.

Рекомендуется подушки периодически стирать и менять. При их выборе важно опираться на комфорт того, кто ими будет пользоваться. Угол между подушкой и матрасом должен быть острым. Значения в 30 градусов хватит, чтобы человек спокойно спал в удобном положении, и у него не затекала шея.

Источник: www.5-tv.ru



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