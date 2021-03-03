Врачи назвали опасность плохих подушек

03.03.2021, 11:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты рассказали, какую опасность для здоровья могут представлять плохие подушки. Также специалисты дали советы по их выбору.

На самочувствие человека влияет качество материала, из которого изготовлены подушки, и срок использования. Эти предметы представляют собой сильные аллергены, со временем в них накапливается бытовая и домашняя пыль, клещи.

У человека может возникнуть постоянный насморк, хронические головные боли, конъюнктивит и приступы бронхиальной астмы. Аллергия на домашнюю пыль и клещей на сегодняшниий день является полностью излечимой, сейчас на фармацевтическом рынке присутствуют хорошие алероговакцины.

Рекомендуется подушки периодически стирать и менять. При их выборе важно опираться на комфорт того, кто ими будет пользоваться. Угол между подушкой и матрасом должен быть острым. Значения в 30 градусов хватит, чтобы человек спокойно спал в удобном положении, и у него не затекала шея.

Источник: www.5-tv.ru