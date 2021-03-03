Самый быстрый в мире смартфон оснащён сразу двумя вентиляторами

03.03.2021, 11:10, Разное

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Самый быстрый в мире смартфон выпустила компания Lenovo. Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы устройство оснащено сразу двумя вентиляторами.

Самый быстрый в мире смартфон выпустила компания Lenovo. Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы устройство оснащено сразу двумя вентиляторами.

Руководство Lenovo заявляет о выпуске самого быстрого и производительного смартфона игровой категории. Информацию об этом обнародовал главный менеджер корпорации Чен Цзинь в локальной соцсети Weibo. Согласно его утверждениям, новый аппарат китайского бренда ознаменует выход очередного поколения гейм-телефонов с более широкими возможностями.

Столь перспективная новинка получила название Savior Gaming Phone 2 Pro. Работать высокотехнологичный девайс будет на основе однокристальной мобильной платформы Snapdragon 888, в настоящее время самой актуальной из произведенных Qualcomm. Кроме того, гаджет станет первым на планете смартфоном с парой вентиляторов для охлаждения встроенной аппаратуры.

Благодаря такому оборудованию этот “умный телефон” можно причислить к наиболее производительным и мощным, а также самым инновационным и холодным игровым смартфоном. Дополняет высокоэффективный процессор ёмкий и быстрый чип оперативной памяти, размер которой пока держится в секрете. Также не называется вместительность флэш-накопителя встроенной памяти для хранения разного рода контента.

Долгую работу без опасений перегрева Savior Gaming Phone 2 Pro от Lenovo обеспечивает специализированная охладительная система TSI Frost Blade. Вместе с ней в гаджете предусмотрены 14 сенсоров для определения температуры. Они мониторят состояние и нагревание аппарата в режиме реального времени, сохраняют оптимальный уровень функциональности системы охлаждения девайса. В руководстве корпорации намерены сделать новинку лидером среди игровых телефонов и хитом продаж текущего года.

Источник: www.ixbt.com