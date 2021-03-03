Анастсия Волочкова открыто намекнула на новый роман

03.03.2021, 11:10, Разное

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Известная российская балерина Анастасия Волочкова открыто намекнула на свой новый роман. С тайным женихом экс-прима Большого театра отправилась в спонтанное путешествие.

Анастасия Волочкова в разделе «Истории» в социальной сети Instagram опубликовала кадры из своего автомобиля. Она сообщила, что отправилась в романтическую поездку вместе с новым спутником. По пути пара остановилась на обед на одной из заправок. В итоге стало известно, что пунктом назначения был родной город знаменитости Санкт-Петербург.

Во время путешествия неожиданно поменялась погода, солнце сменилось дождем. Однако Волочкова намекнула, что чувства остались, как и прежде.



Изображение взято с: Instagram @volochkova_art

Напомним, что полтора месяца назад балерина рассталась с тайным возлюбленным, за которого даже собиралась выйти замуж. Пара жила вместе, проводила время с общими знакомыми, летала отдыхать. О причинах разрыва отношений Волочкова говорить не стала.

Источник: www.instagram.com