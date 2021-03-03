 

«Кока-кола» оказалась в центре политического скандала в Грузии

03.03.2021, 11:04, Новости дня
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Представительство «Кока-колы» в Грузии попало в скандал после того, как передало продукцию радикальным революционерам в Тбилиси, разбившим палаточный городок в центре города перед зданием парламента с требованием новых выборов в парламент и освобождения из тюрьмы оппозиционного лидера Никанора Мелия, организатора антироссийских акций в 2019 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Телекомпания PosTV начала журналистское расследование после того, как молодые радикалы стали выкладывать в социальные сети фотографии, снятые на фоне огромной партии с бутылками «кока-колы».

Из подписей следует, что «Кока-кола» так – передачей продукцией – поддержала антиправительственную акцию протеста.

Тележурналисты выясняют, действительно ли это осознанный шаг компании либо оппозиционеры все же заплатили деньги за напиток.

В феврале глава грузинского отделения компании Темури Чкония подписал соглашение с оппозиционным телеканалом «Мтавари архи» («Главный канал») о поддержке. Руководитель телекомпании Ника Гварамия, обещавший мочиться в поставляемое в Россию грузинское вино, назвал это соглашение «грандиозным и историческим».

На проспекте Руставели установлено около 15 палаток. При этом оппозиционеры не могут собрать на митинги много людей, однако регулярно вступают в стычки с правоохранительными органами.

Накануне МВД Грузии задержало семь активистов радикальной оппозиции, которая пикетировала парламент.

Все задержанные нарушили соответствующую статью УК о неподчинении полиции, это грозит лишением свободы на три месяца либо штрафом в 400 лари (120 долларов).

Примечательно, что акция проходила спустя несколько часов после того, как в Тбилиси с властями и оппозицией провел переговоры председатель Европейского Совета Шарль Мишель, призвавший продолжить диалог и отказаться от действий, идущих во вред развитию Грузии.



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