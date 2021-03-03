 

В МВД разъяснили условия выхода на свободу «скопинского маньяка»

03.03.2021, 11:04, Новости дня
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Виктор Мохов, освобожденный после отбывания 16 лет 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22.00, сообщили в региональном УМВД.

«Срок отбывания наказания в исправительной колонии, расположенной в Саратовской области, истекает 3 марта 2021 года. Мохов предполагает проживать в своем доме в Скопине», – передает ТАСС сообщение полиции.

Как пояснили в ведомстве, 25 сентября 2020 года руководство исправительной колонии, в которой отбывал наказание Мохов, обратилось в суд с исковым заявлением об установлении в отношении этого осужденного административного надзора. Решение суда вступило в законную силу.

«Учитывая сведения о личности осужденного, характере и степени опасности, совершенных им преступлений, для предупреждения совершения Моховым противоправных деяний суд на шесть лет установил следующие административные ограничения: запрет на посещение мест массовых мероприятий и на участие в таких мероприятиях; запрет на пребывание вне своего жилого помещения с 22.00 до 06.00, за исключением времени нахождения на работе; нельзя выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел; являться два раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации», – пояснили в УМВД.

Ранее в среду сообщалось, что Мохова, прозванного «скопинским маньяком», выпустили из исправительной колонии в Саратовской области на свободу, он на поезде отправился к месту жительства.



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