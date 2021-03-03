Унитаз — лицо хозяйки – Личное мнение

03.03.2021, 11:00, Разное

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Лет десять назад один мой знакомый заявил жене, что унитаз — лицо хозяйки, и развёлся с ней, потому что санузел был грязный.



Красота. Фото: Соцсети

Вообще, это — типичный шовинизм, но рациональное зерно, как мне кажется, в этом есть. С тех пор, как узнала эту историю, если я прихожу к кому-то в гости, всегда мою руки и оцениваю, какой у людей санузел.

Если плохой, значит люди — говно. Если хороший, то можно и поговорить с ними.

И дело не в грязном унитазе, поймите. Он вообще не при чём тут. Другая моя знакомая сделала «евроремонт» и покрасила полотенцесушитель серебряной краской.

Ну, такой цвет, знаете, как был на могилках. Серябрянка называется или как-то так.

Я как увидела этот полотенцесушитель чуть в обморок не упала. Санузел — мемориал, да. Ни рук не помыть, ни в туалет не сходить — страшно.

О чём можно вообще говорить с людьми, у которых после их версии «евроремонта» полотенцесушитель окрашен как памятник на могилке?

Нет, я понимаю все трудности ремонта, особенно если нужно сделать пригодной для жизни «хрущёвку». Но ёлки-палки, кто в XXI веке вообще использует водяные полотенцесушители, не говоря уж об окрашивании их «серебрянкой».

Только конченные дебилы. Или извращенца какие. Сатанисты, короче, которые в санузле устроили кладбищенский филиал.

Объясняю: санузел — лицо людей, проживающих в доме.

Он должен быть красивым. Без неоновой плитки в дельфинах или в розочку. Полотенцесушитель просто обязан быть электрическим.

Во-первых, водяные модели не могут выполнять роль обогревателя. Тупо невозможно рассчитать теплоотдачу в ваттном эквиваленте. Электрические — легко, в среднем исходя из 100 Вт на каждый квадратный метр помещения.

Во-вторых, установка водяного ПСШ обойдётся под 8’000 рублей. И еще плюс три тысячи, если речь о новостройке. Установка же электрической модели стоит 2’000 рублей.

В-третьих, если вы подключены к системе центрального отопления (характерно для хрущёвок), на полгода полотенцесушитель становится холодным и превращается просто в вешалку. Также устройство будет бесполезным каждый год на период отключения горячей воды. У электрических моделей этих проблем нет.

В-четвёртых, из-за отсутствия контроля температуры водяного ПСШ очень легко об него обжечься. Не только взрослому, но и ребёнку. В электрических моделях, как правило, есть ограничитель температуры.

Помимо того, что полотенцесушитель может быть только электрическим, он обязан быть и красивым.

Так уж устроено, что наш взгляд первым делом цепляет выступающие конструкции. В санузле это как раз полотенцесущитель.

Электрические полотенцесушители Atlantic — это европейский премиум-класс по цене российского ширпотреба.

Atlantic — это французское семейное предприятие с более чем 50-летней историей. Номер один, бессменный лидер европейского рынка водонагревателей с долей свыше 50%. Входит в ТОП-3 по продажам полотенцесушителей в Европе.

Atlantic — это французские технологии, итальянский дизайн и сборка на двух собственных фабриках в Турции. Это означает, что трубки сваривает не Петрович с похмелья вручную, а роботы-автоматы за миллионы миллионов.

Atlantic — самые комфортные полотенцесушители в России с «полным фаршем» современных технологий. Они создают ваш личный комфорт в ванной и повышают уровень жизни.

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Каждый день вы принимаете душ в прогретой ванной, а не дрожите от холода, как только выключаете воду. Это удобно.

Каждый день вы знаете, что мокрое полотенце высохнет за два часа, а не будет сыреть сутки и распространять неприятный запах. Это гигиенично.

Кроме того, Atlantic — самые красивые полотенцесушители в России!

Разработкой дизайна занимается целое подразделение в Италии. Всегда с учётом актуальных европейский тенденций дизайна. Даже в просторной ванной полотенцесушитель становится одним из главных визуальных акцентов интерьера. Поэтому обязан выглядеть красиво.

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Важен и вопрос цены. Atlantic — самые выгодные полотенцесушители в России!

За счёт огромных масштабов производства происходит и снижение издержек. При тех же функциях и мощности полотенцесушители компании стоят минимум в пять раз дешевле моделей премиум-класса любого другого европейского производителя.

В ещё при покупке полотенцесушителя Atlantic вы платите в среднем в 2,5 раза меньше за каждый Ватт мощности, чем у технически отсталых отечественных моделей.

Кроме того, все полотенцесушители Atlantic — это приборы 2-в-1. Даже самая доступная модель работает как полноценный конвектор и не только сушит полотенца, но и легко прогревает большую ванную.

Не нужно тратить 2-3 тысячи рублей на покупку отдельного обогревателя и искать дополнительную розетку.

Все без исключения модели Atlantic оснащены продвинутым набором режимов для максимально эффективного энергопотребления.

Например, полотенцесушитель Atlantic на 300 Вт будет включаться каждый день по таймеру, за два часа работы прогреет ванную, высушит три полотенца и сам отключится.

В типичном же «стрингосушителе» на 70-100 Вт большинства производителей нет никаких режимов и автоматики. Приборы работают круглосуточно, но не обогревают ванные. По итогу за месяц эксплуатации Atlantic затраты составят 113 рублей — почти в три раза дешевле, чем у якобы экономного «стрингосушителя» с 317 рублями.

Любите ходить в гости? На что обращаете своё внимание в доме?

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