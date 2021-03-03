Личное: “Так влюблен, что кажется неправдоподобным”

03.03.2021, 10:45, Разное

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Хотя я и назвала когда-то верхние пограничные баги родительскими, а нижние детскими, это не корректно.

Я автоматически перенесла обозначение Берна верхним и нижним заходам мимо границ – Родитель-Ребенок.

Но нет.

Все баги – это инфантильное обращение к родительской фигуре, которой назначается партнер. Локус контроля у другого, а значит родительская фигура – именно он.

Просто заходят к этой родительской фигуре то снизу, то сверху.

Может быть вы видели таких деток, которые вещают как Училки, в интернете очень популярны такие видео. Когда трехлетний бутуз читает родителям лекцию, это очаровательно и смешно. А вот когда взрослая Училка обращается к родительской фигуре тоном важной трехлетки, очарования мало. Хотя тоже смешно.

То же самое Выскочка. Это верхний баг, но обращается Выскочка к родительским фигурам, вскарабкавшись на стульчик, вытянув шейку, поднявшись на цыпочки и изо всех сил рассказывая, какая она умница, молодец и быстрей всех чистит зубы. И как у детской поэтессы Агнии Барто: “Драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота. А болтать-то мне когда? Болтать-то мне некогда”.

Выскочка точно так же деперсонализована как люди с другими багами, ее персона отдельно от Я, и она изо всех сил вслух доказывает, что она лучшая, успешная и главная в своем детском саду. Выскочке кажется, что если почаще это повторять и озвучивать, то всем придется согласится и даже она поверит. На самом деле Выскочка постоянно сомневается в своем существовании, теряет образ своей персоны, и ей приходится снова и снова его собирать по частям, повторяя все свои успехи, описывая вслух свои достоинства, нахваливая себя так, будто она говорит о ком-то другом. Но вы должны увидеть, что для человека с внешним локусом, его персона – это и правда кто-то другой, совсем чужой. И если не фокусироваться на плюсах этой персоны, не озвучивать и не подчеркивать, она становится противна своей серостью.

Разбирайте это письмо самостоятельно.

eva_restova

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Мне 40 лет, у меня 2 детей (17,5 и 13,5 лет). Воспитываю их сама без чьего-то участия. Я была в 3-х браках, которые закончились разводами. Я – преподаватель английского, репетитор с многолетним стажем, работаю на себя, имею собственную практику более 8 лет. В данный момент я встречаюсь с мужчиной 37-ми лет на протяжении 6 месяцев.

Он зарабатывает столько же, сколько и я, но так влюблён, что кажется неправдоподобным.

Я имею два высших образования, свою собственную квартиру, машину (все заработала сама без мужей и родителей) и прекрасных детей (с ними легко контактировать, более того младший сын победитель многих всероссийских музыкальных конкурсов, есть чем мне гордиться, старшая дочь отличница и полностью самостоятельная, мне легко и весело с детьми, они всегда хотят проводить досуг и праздники со мной, мое мнение и поддержка важны для них ).

Несмотря на то, что я выгляжу на 29, занимаюсь спортом и имею стандарты 89-68-94 при росте 162см, я четко осознаю, что я точно не то, что может быть подходящим для такого мужчины. Дело в том, что он развёлся после 15-тилетнего брака, и выяснилось, что ребёнок в браке не его генетически. Он через суд отказывается от отцовства, я поддерживаю его решение последние два месяца, но настаиваю на том, чтобы он поддерживал контакт и дарил подарки дочери. Он также имеет квартиру, машину и дачу. Мой отец не одобряет мой выбор, считает, что мне нужен мужчина, которого я смогу привязать к себе финансово.

Моя проблема в том, что я осознаю нынешние отношения как случайное счастье, отношения, в которых невозможно однозначно иметь мое преимущество. Он пишет и поёт мне песни, его родственники поддерживают со мной контакт и откровенно одобряют меня, как его выбор, он дарит мне цветы и подарки, считает дни с нашего знакомства, настаивает на том, чтобы свои выходные я проводила только с ним, дружит с моими родителями и детьми, старается быть им старшим товарищем, инициирует свое участие в музыкальных конкурсах в дуэте с моим сыном; на все мероприятия всегда меня зовёт ( будь то квиз, запись его подкаста, общение с фанатами, праздники с друзьями); он присутствует и участвует эмоционально и финансово во всех моих хозяйственных заботах.

Он постоянно говорит о том, что не может без меня, делает ремонт в своей квартире исходя из моих вкусов, выбираем вместе мебель; я с ним тоже счастлива, засыпаю под его милый храп. Но! Его мама однозначно не хотела бы своему сыну женщину с детьми, что, конечно, разумно. Хотя она живет в другом городе и мы ни разу не встречались очно, только переписывались.

Я уверена, если поддамся чувствам и уверую в его слова, то точно утону и отрезвление будет долгим и болезненным. С другой стороны, он обижается, что я не верю в будущее наших отношений, говорит, что очень хочет жить со мною вместе, но не видит правильного решения. Я расцениваю это не более, чем слова.

Не могу представить, как понравиться ему без сомнений, мирилась. Но, если я стану встречаться с другими мужчинами, я точно потеряю его и сильно пожалею.

Как мне быть? Как спокойно принять, что я временный вариант и жить своей жизнью? Как отказаться от него?

Спасибо большое за прочтение и участие.