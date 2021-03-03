Звезда сериала “Отель “Элеон” Диана Пожарская подтвердила роман с Иваном Янковским

03.03.2021, 10:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

О романе Дианы Пожарской, известной по сериалу “Отель “Элеон”, фильму “Отель “Белград” и участию в клипе Эмина “Невероятная”, и актера Ивана Янковского российские СМИ писали еще в прошлом году, однако тогда эти слухи не были подтверждены ничем. В последнее время эта тема достигла апогея – стали также писать, что Диана ждет ребенка, а вчера появился якобы ее комментарий, в котором она все опровергает и говорит, что они с Иваном – не больше чем друзья. Прошло несколько часов, и Диана решила отойти от собственных правил не говорить о личной жизни общественности, написав разъясняющие всё посты на своей единственной странице в соцсетях – в Instagram.

Друзья! Дорогие! Хорошие! И все те, кто так яро следит за моей личной жизнью, кого так сильно волнует то, чего я никогда не афишировала, не афиширую и не планирую – поскольку личная жизнь на то и “личная”, и я давно выбрала о ней молчать. Хочу прояснить одну ситуацию и в очередной раз напомнить, что меня нет ни в каких соц.сетях, кроме этой (Instagram). И я никогда ничего не комментировала и не опровергала на тему дел сердечных. Не вводите себя в заблуждение и не верьте фейкам. Им просто делать нечего, они ещё маленькие дети, иначе я никак не могу объяснить глупости, которыми они занимаются, выдавая себя за меня. Уверена, что однажды им это надоест. А пока опирайтесь на ту правду, которая есть здесь, на моей скромной странице, где я немногословна и делюсь только тем, чем считаю нужным.

Всем Добра! И прекрасного, солнечного, весеннего дня!

А спустя еще несколько часов Диана все же выложила совместные фотографии с Иваном Янковским и написала:

..и чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь.

Говорят, что познакомились Диана и Иван на съемочной площадке фильма “Чемпион мира” режиссера Алексея Сидорова. Незадолго до появления первых слухов об их романе стало известно о расставании Янковского с актрисой Верой Панфиловой, с которой они были вместе много лет.

Вера Панфилова и Иван Янковский

Диана ранее была замужем за режиссером Алексеем Аксененко. Когда именно произошло их расставание, неизвестно, так как – опять же – Пожарская не комментирует личную жизнь, но, по данным некоторых российских СМИ, их тайный развод случился в конце прошлого года и режиссер уже также живет с другой женщиной.