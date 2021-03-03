Дуэль на море — Россия и НАТО показали друг другу, на что способны на Крайнем Севере

03.03.2021, 10:34, Новости дня

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Россия и НАТО провели манёвры на Крайнем Севере, которые стали репетицией возможного морского сражения. Как пишет Forbes, в этой своего рода дуэли со стороны альянса были задействованы мощные воздушные и морские силы, в то время как РФ отрабатывала задачи по нанесению ударов по подводным лодкам вероятного противника.



Reuters

На прошлой неделе Крайний Север был зоной условных боевых действий, когда войска РФ и НАТО проводили там свои учения, устроив своего рода дуэль. Как пишет Forbes, в учениях НАТО Dynamic Guard были задействованы мощные воздушные и морские силы, в том числе фрегат Halifax ВМС Канады и ракетные катера норвежских ВМС Steil и Storm. Поддержку боевых кораблей осуществлял немецкий танкер Spessart.

С авиабазы Орланд, расположенной в центральной Норвегии, для участия в учениях прилетели два американских стратегических бомбардировщика B-1 и по меньшей мере один норвежский истребитель F-35.

Как отмечает издание, учения НАТО носили оборонительный характер. Эти учения, по словам канадского командующего группы SNMG1 коммодора Брэдли Питса, «позволяют группе SNMG1 повысить или иным образом подтвердить уровень нашей подготовки, знаний и опыта в ведении радиоэлектронной борьбы и обеспечении противоракетной обороны кораблей в особой и сложной оперативной обстановке».

Пока корабли и самолёты НАТО проводили учения у западного побережья Норвегии, российский флот также провёл учения на восточном побережье, отрабатывая задачи противолодочной борьбы.

В начале февраля российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из Североморска в Баренцево море. «В течение нескольких дней экипаж корабля будет отрабатывать боевую и повседневную организацию в море, проведёт ряд общекорабельных учений по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите, а также противовоздушной и противолодочной обороне. В рамках выполнения противолодочных задач, которым будет уделено основное внимание, крейсер отработает взаимодействие с подводной лодкой и противолодочной авиацией, осуществит учебный поиск и слежение за субмариной, а также выполнит стрельбы морским противолодочным оружием», — сообщили в Кремле.

После завершения учений крейсер отправился в Североморск и, что примечательно, выбрал обходной маршрут. 22 февраля 12500-тонный крейсер, который со своими 104 зенитными ракетами и 16 противокорабельными ракетами П-500 дальностью 500 км является одним из самых мощных надводных боевых кораблей в мире, взял курс на юг — в Варангер-фьорд, расположенный к западу от российского полуострова Рыбачий. Через этот фьорд проходит российско-норвежская морская граница. Как отмечает издание, «Маршал Устинов», следуя на базу, отклонился на юг одновременно с прибытием в Норвегию бомбардировщиков B-1.

«В последнее время такого прохода по маршруту к западу от полуострова Рыбачий мы не наблюдали», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь объединённого штаба ВС Норвегии майор Бриньяр Стордал.