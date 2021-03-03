Lunaz электрифицировала Bentley S2 Continental Flying Spur 1961 года

03.03.2021, 10:32, Новости дня

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Известная компания Lunaz показала очередную новинку, которой стала электрическая модификация легендарной модели Bentley S2 Continental Flying Spur 1961 года выпуска.

В свою очередь, разработчики постарались минимально изменить внешний вид, тем самым сохранив оригинальность кузова седана. Вместе с тем техническая начинка автомобиля практически полностью модернизирована. Известно, что вместо 6,2-литрового бензинового двигателя применили электрический мотор, который позволяет разогнаться до сотни за 5 секунд.

С учетом встроенной батареи электрокар способен преодолеть до 250 километров без подзарядки. В салоне применили дорогие материалы отделки с применением деревянных вставок и другими премиальными поверхностями.