 

Кроссовер Nissan Magnite бьет рекорды на рынке Индии с ценой в 550 000 рублей

03.03.2021, 10:32, Новости дня
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Новый японский кроссовер Nissan Magnite продолжает демонстрировать рекордный спрос на индийском рынке.

Напомним, начальная стоимость компактной модели составляет 550 тысяч рублей, что существенно отразилось на популярности кроссовера. За февраль продали свыше 4 тысяч экземпляров, тогда как с момента выхода на рынок оформлено более 40 тысяч заявок на покупку автомобиля. Половина клиентов до сих пор ожидают поступления заказанного экземпляра Nissan Magnite

Известно, что новинка получила 1-литровый бензиновый двигатель, который выдает 72 л.с. мощности. Кроме того, в продаже доступен кроссовер Nissan Magnite с турбированным агрегатом, который выдает 100 л.с. мощности. Данная модель поставляется с вариатором или механической коробкой передач.



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