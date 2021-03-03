Эпидемиолог объяснил отсутствие антител после вакцинации

03.03.2021, 10:28, Новости дня

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Недостаточное количество или отсутствие антител после вакцинации может быть в том случае, если иммунологический ответ у человека запаздывает, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Горелов сообщил в эфире Первого канала, объясняя недостаточное количество антител после вакцинации, что «это говорит о том, что иммунологическая активность иная», передает РИА «Новости».

«Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются. У кого-то бывает быстрый иммунологической ответ, у кого-то иммунологической ответ запаздывает», – отметил он.

У организма, как отметил эксперт, остается пожизненная память о том, что человек встречался с вирусом.

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