В шахте на Кузбассе впервые за 50 лет нашли бивни мамонта

03.03.2021, 10:28, Новости дня

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В Кедровском угольном разрезе сотрудники АО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ, предприятие сырьевого комплекса УГМК) впервые с 60-70-х годов ХХ века нашли бивни мамонта, заявили в пресс-службе Кузбасского государственного краеведческого музея.

Бивни нашли в январе во время вскрышных работ в глиняном слое. Их передадут в музей, где установят возраст находки, передает «Интерфакс».

Напомним, в сентябре 2015 года в Якутии нашли скелет предка мамонта возрастом 100 тыс. лет.