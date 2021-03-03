 

В шахте на Кузбассе впервые за 50 лет нашли бивни мамонта

03.03.2021, 10:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Кедровском угольном разрезе сотрудники АО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ, предприятие сырьевого комплекса УГМК) впервые с 60-70-х годов ХХ века нашли бивни мамонта, заявили в пресс-службе Кузбасского государственного краеведческого музея.

Бивни нашли в январе во время вскрышных работ в глиняном слое. Их передадут в музей, где установят возраст находки, передает «Интерфакс».

Напомним, в сентябре 2015 года в Якутии нашли скелет предка мамонта возрастом 100 тыс. лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / К ЕГЭ привлекли нейросеть

25.09 / В Ивано-Франковской области отравились более 100 человек, которые питались в столовой – ГСЧС

23.01 / В РФ разработана технология очистки воздуха при помощи отходов пивоварения

14.07 / Госдуме предложили ужесточить правила изъятия детей из семьи

03.11 / Газпром получил рекордный приток газа на арктическом шельфе

31.10 / «МегаФон» реализует проект по развертыванию спутниковой связи

06.01 / Стали известны соперники сборной РФ в групповом турнире МЧМ-2022

03.10 / Джо Байден побил рекорд по полученным за месяц пожертвованиям

02.03 / Аваков: В премьер-министры я предложу Гордона

25.12 / Эпидемия COVID-19 в Украине. За сутки инфицированных выявили меньше, чем накануне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска