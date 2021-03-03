Члены ОП РФ и казахстанские общественники поделились опытом наблюдения за выборами

03.03.2021, 10:28, Новости дня

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Заседание Координационного совета по общественному контролю за голосованием с участием делегации Гражданского альянса Казахстана прошло в Общественной палате России, главной темой встречи стали вопросы международного наблюдения за выборами.

Председатель координационного совета Максим Григорьев напомнил, что в январе 2021 года посещал Казахстан в рамках рабочей поездки и участвовал в наблюдениях за выборами депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) в составе миссии наблюдателей от СНГ. «По нашей оценке, выборы в Казахстане прошли с соблюдением законодательства страны и в полном соответствии с международными нормами выборов. При этом так же, как и в других странах мира, мы видели попытки дискредитации голосования, в частности политически ангажированной оценки со стороны ряда организаций, направляющих наблюдателей на выборы», – рассказал Григорьев, слова которого приводятся на сайте ОП.

В качестве эффективных аспектов программы политической модернизации Казахстана он отметил введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в партийных списках, упрощение процедуры регистрации партий, снижение проходного барьера в парламент и другие.

В свою очередь первый заместитель замглавы правовых инициатив Артем Кирьянов отметил, что выборный процесс в Казахстане характеризуется активным включением общественности. «Как международные наблюдатели мы посетили десятки избирательных участков, и на каждом из них присутствовали представители общественности в качестве независимых наблюдателей. Очень важно, что такой тренд развивается в странах СНГ», – сказал он.

В то же время президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева рассказала о созданном в рамках альянса Центре непартийного наблюдения за выборами. «Мы не представляем интересы политических партий и являемся максимально не ангажированными – одинаково относимся ко всем игрокам избирательного процесса и готовы наблюдать за тем, насколько прозрачно и честно проходят выборы. На январских выборах процесс голосования мониторили 21,5 тысячи наблюдателей на 9,5 тысячи открытых избирательных участков», – сообщила она.

Григорьев также поделился с присутствующими впечатлениями о наблюдениях за выборами в США. Он рассказал о таких нарушениях, как удаление наблюдателей с избирательного участка с целью осуществления вбросов, многократный подсчет бюллетеней в сканирующих аппаратах, заполнение бюллетеней сотрудниками избирательных комиссий, учет бюллетеней, полученных позднее установленного законом срока, учет бюллетеней без необходимой проверки подписей и другие.

Генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег Артамонов подчеркнул, что распространение информации о нарушениях занимает часы или дни, а ее опровержение – недели, иногда месяцы. Эта тенденция, по словам спикера, ярко проявляется в США. Также она наблюдалась в России, в частности по итогам голосования по поправкам к Конституции. «Поэтому у нас есть огромный пласт работы: необходимо устанавливать общие правила голосования и наблюдения и разъяснять их избирателям и наблюдателям до наступления дня выборов. Важно разъяснять людям все возможные аномалии и сложности», – подчеркнул эксперт.

Также в рамках визита делегации Гражданского Альянса Казахстана (ГАК) в Москву состоялся круглый стол «Вопросы взаимодействия гражданского общества РФ и Казахстана». На бурное развитие некоммерческого сектора как в России, так и в Казахстане обратила внимание секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. Она отметила, что в РФ третий сектор играет огромную роль в оказании социальных услуг, НКО становятся партнером государства в деле решения социальных и экологических проблем, в организации культурного пространства и реализации просветительских проектов. Общественная палата старается всесторонне поддерживать некоммерческие организации, помогая им выстраивать диалог с органами государственной власти, заверила она.

Глава ОП РФ уделила особое внимание развитию международного взаимодействия представителей некоммерческого сектора, развитию общественной дипломатии и связей по линии гражданского общества: «Мы видим, что отдельные некоммерческие организации демонстрируют большую вовлеченность в такое международное взаимодействие».

Михеева выделила успешные примеры кооперации в контексте приграничного сотрудничества между организациями РФ и Казахстана, особенно отметив активность региональных НКО, и выразила надежду, что встреча даст очередной импульс к подписанию новых соглашений о сотрудничестве и реализации новых проектов между некоммерческими организациями двух стран.

Гражданский Альянс Казахстана объединил свыше трех тысяч неправительственных организаций из всех регионов страны, многие из них тесно сотрудничают с приграничными российскими НКО, сообщила в свою очередь президент ГАК Бану Нургазиева. «За 30 лет уже выросло третье поколение НПО-шников, которые сегодня охватывают все новые сферы общественной, социальной жизни. Что такое некоммерческая организация? Она создается по инициативе отдельных граждан, которые хотят заниматься конкретной нишей, защищать права и интересы определенных категорий граждан, прежде всего, социально-уязвимых. А задача Общественной платы РФ, Гражданского Альянса Казахстана – донести эти инициативы до органов управления и найти им правильное решение», – отметила она.

Своим видением возможных направлений сотрудничества с казахстанскими коллегами поделилась Елена Цунаева, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию. Она отметила важность работы с молодежью, в том числе вовлечение ее в волонтерскую деятельность: «Здесь уже говорили об общем боевом прошлом – именно на нем ведется работа по патриотическому воспитанию. Общее прошлое – это наша нынешняя дружба, и принципиально важно, чтобы молодые люди знали об этом общем прошлом, не смотря на какие-то шероховатости в отношениях сегодняшних».

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая среди возможных направлений сотрудничества выделила развитие культурных связей и обменов и предложила провести в Казахстане отборочный этап фестиваля «Белая трость», который проводится для талантливых детей и подростков с нарушением зрения. Еще одно важнейшее направление сотрудничества – формирование общего инклюзивного пространства для граждан с инвалидностью, в том числе развитие инклюзивного отдыха для детей и подростков, добавила Гурцкая.