Навального отправили в колонию, где шьют трусы для тюремщиков

03.03.2021, 10:26, Новости дня

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Исправительная колония №2 (ИК-2) во Владимирской области России, куда отправили отбывать наказание оппозиционера Алексея Навального, поставляет Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) нижнее белье. Об этом сообщили расследователи The Insider 2 марта, проанализировав данные тендера из российской единой информационной системы в сфере закупок.

Колония выполнила контракт на поставку мужских трусов.

ИК-2 в 2018 году получила от управления ФСИН по Владимирской области контракт на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон. Сумма контракта составила 821 тыс. рублей. Согласно данным тендера, колония должна была поставить 4 тыс. трусов и кальсон по цене 81 рубль за штуку. Сорочки оценили дороже – по 311 рублей за штуку.

Купить вещи, произведенные заключенными в колониях Владимирской области, можно не только по госконтракту, отметили расследователи. На сайте управления ФСИН по Владимирской области опубликован каталог продукции, которую производят заключенные местных колоний. Среди них – сувениры, мебель, обувь и текстиль, форма для сотрудников полиции, спецодежда, белье и спорттовары. Их шьют как раз в ИК-2, сообщило издание.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из следственного изолятора “Матросская тишина” в Москве. Его адвокату Вадиму Кобзеву не сказали, куда именно увезли политика.

“Открытые медиа”, ссылаясь на слова правозащитника Руслана Вахапова, сообщали, что этап, которым в колонию №2 в городе Покров Владимирской области РФ был доставлен Навальный, 27 февраля приняли по правилам внутреннего распорядка.

Российский политик Дмитрий Демушкин, который ранее также отбывал наказание в указанной колонии, говорил, что осужденные идут на любые методы, лишь бы не ехать в колонию №2.

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