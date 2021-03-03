В Украине от коронавируса вакцинировали почти 7 тыс. человек
03.03.2021, 10:26,
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По состоянию на утро 3 марта в Украине прививки от COVID-19 получили 6888 человек. Об этом сообщил проект Минздрава Коронавирус_інфо в Telegram.
За минувшие сутки было привито 1983 человека.
“За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок), за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области (620 прививок)”, – отметили в сообщении.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область – 50 прививок;
Волинская область – 60 прививок;
Днепропетровська область – 210 прививок;
Донецькая область – 220 прививок;
Житомирська область – 60 прививок;
Закарпатская область – 60 прививок;
Запорожская область – 30 прививок;
Ивано-Франковская область – 63 прививок;
Киевская область – 50 прививок;
Кировоградская область – 40 прививок;
Луганская область – 140 прививок;
Львовская область – 80 прививок;
Киев – 90 прививок;
Николаевская область – 60 прививок;
Одесская область – 80 прививок;
Полтавская область – 70 прививок;
Ровенская область – 80 прививок;
Сумская область – 30 прививок;
Тернопольская область – 80 прививок;
Харьковская область – 30 прививок;
Херсонская область – 100 прививок;
Хмельницкая область – 80 прививок;
Черкасская область – 30 прививок;
Чернивицкая область – 50 прививок;
Черниговская область – 140 прививок.
В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.
С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.
Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.
Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Степанов сказал 1 марта, что вакцину должны поставить в Украину до 6 марта. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.
По состоянию на 3 марта в Украине зарегистрировано 1 364 705 случаев коронавирусной инфекции, из которых 7235 – за последние сутки. Скончалось 26 397 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 182 036 человек.
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