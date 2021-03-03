В Украине от коронавируса вакцинировали почти 7 тыс. человек

03.03.2021, 10:26, Новости дня

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По состоянию на утро 3 марта в Украине прививки от COVID-19 получили 6888 человек. Об этом сообщил проект Минздрава Коронавирус_інфо в Telegram.

За минувшие сутки было привито 1983 человека.

“За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок), за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области (620 прививок)”, – отметили в сообщении.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 50 прививок;

Волинская область – 60 прививок;

Днепропетровська область – 210 прививок;

Донецькая область – 220 прививок;

Житомирська область – 60 прививок;

Закарпатская область – 60 прививок;

Запорожская область – 30 прививок;

Ивано-Франковская область – 63 прививок;

Киевская область – 50 прививок;

Кировоградская область – 40 прививок;

Луганская область – 140 прививок;

Львовская область – 80 прививок;

Киев – 90 прививок;

Николаевская область – 60 прививок;

Одесская область – 80 прививок;

Полтавская область – 70 прививок;

Ровенская область – 80 прививок;

Сумская область – 30 прививок;

Тернопольская область – 80 прививок;

Харьковская область – 30 прививок;

Херсонская область – 100 прививок;

Хмельницкая область – 80 прививок;

Черкасская область – 30 прививок;

Чернивицкая область – 50 прививок;

Черниговская область – 140 прививок.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Степанов сказал 1 марта, что вакцину должны поставить в Украину до 6 марта. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

По состоянию на 3 марта в Украине зарегистрировано 1 364 705 случаев коронавирусной инфекции, из которых 7235 – за последние сутки. Скончалось 26 397 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 182 036 человек.

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