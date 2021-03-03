На заседании ТКГ дали слово представителям ОРДЛО. В украинской делегации происходящее назвали фарсом

03.03.2021, 10:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 2 марта дали выступить представителям неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш в своем Facebook.

“На заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала “эксперт” ОРДО Майя Пирогова, потом и “эксперты” из Луганска”, – написал он.

По его словам, на предыдущих четырех заседаниях также присутствовали “эксперты ОРДЛО”, но они молчали.

“За все время сегодняшних консультаций (а я ушел минут за 10 до окончания этого фарса) представитель России говорил секунд 30. В основном вещал модератор от ОБСЕ посол [Пьер] Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений”, – подчеркнул Гармаш.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3185769218189872

В эфире канала “Украина 24” он отметил, что Украине следовало бы отреагировать на такую ситуацию.

“Сейчас, я думаю, все стороны будут искать выход из этого неприятного конфуза. Тем не менее ситуация зашла в критическую фазу. Если кто попало будет приходить и участвовать в дипломатическом процессе, то есть ли в нем смысл? Нужно либо наводить порядок, либо думать о том, нужен ли он вообще. Я имею в виду приведение фактического формата переговоров в соответствии с его документальной основой”, – заявил он.

2 марта состоялось 150-е заседание ТКГ в рабочих подгруппах. По результатам встреч украинская делегация заявила, что Россия должна взять на себя полную политическую ответственность за реализацию решений нормандского и минского форматов.

В гуманитарной подгруппе РФ снова заблокировала вопрос открытия работы контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) со своей стороны, несмотря на пропуск гуманитарного конвоя Организации Объединенных Наций 1 марта через КПВВ “Счастье”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

—