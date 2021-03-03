В Житомире отравились девять учеников одной из школ. Семеро попали в больницу
03.03.2021, 10:26,
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В Житомире у девятерых школьников выявили острую кишечную инфекцию, из них семеро находятся в больнице на стационарном лечении. Об этом сказано в сводке Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям утром 3 марта.
Остальные двое лечатся дома под наблюдением врачей. Возраст пострадавших учеников – 8-9 лет, их состояние врачи расценивают как удовлетворительное.
Инцидент произошел в Житомирской общеобразовательной школе №9. Всего в ней учатся 885 человек. Из-за отравления с 3 марта учебный процесс в школе временно приостановили. Специалисты проводят там необходимые санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
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