“С первого взгляда – Гурченко”, “Она в обратном направлении движется, молоденькая такая”. Пугачева удивила внешним видом

03.03.2021, 10:26, Новости дня

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44-летний российский шоумен Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото со своей 71-летней женой, российской певицей Аллой Пугачевой. Пара запечатлена в салоне автомобиля.

“Едем поздравить с днем рождения легендарного кутюрье Вячеслава Михайловича Зайцева!” – написал он.

Пугачева предстала в красной вуали в крупный горох и с цветком на голове, Галкин – в песочном тренче.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“С первого взгляда – [Людмила] Гурченко”, – отметила gml22rus.

“Это вообще уже не смешно, Алла, ну какой то обман времени. Она в обратном направлении движется, молоденькая такая…” – заявила tanya__747.

Также Галкин опубликовал видео, снятое во время празднования дня рождения Зайцева. На нем виновник торжества запечатлен рядом с Пугачевой. Они широко улыбаются.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Вячеславу Зайцеву 2 марта исполнилось 83 года. Он еще во времена СССР стал известен на Западе, где его называли “красным Диором”.

Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

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