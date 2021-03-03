 

Россия обогнала Европу по росту цен на продукты: названы причины

03.03.2021, 10:24, Разное
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Согласно данным ведомства, в январе 2021 года товары в России подорожали на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в Евросоюзе цены на продукты выросли всего на 1,1%. Таким образом, российская инфляция превысила европейскую в 7,5 раз.

Информацию прокомментировала Наталия Карлова, работница Института аграрных исследования Высшей школы экономики. Специалист отметила, что за прошлый год в России подорожали зерно, сахар и подсолнечное масло. Это в первую очередь связано с увеличением стоимости этих продуктов на мировом рынке.

По словам Карловой, Россия сегодня является одним из крупнейших экспортеров пшеницы и подсолнечного масла. Соответственно, цены на эти продукты внутри России формируются по “экспортному паритету”, другими словами, находятся в сильной зависимости от мировых.

Европейские страны же не занимаются так активно экспортом, поэтому стоимость продуктов у них не так зависит от мировых показателей. Подорожание сахара же связано с сокращением посевов сахарной свеклы в прошлом году и последовавших за ним проблемах с урожайностью.

Также заметно выросли цены на мясо птицы и свинины. С одной стороны, это связано с эпидемиологической ситуацией (африканская чума свиней и птичий грипп), а с другой – с увеличением расходов на корма и удобрения. В результате производители поднимают цены, чтобы компенсировать затраты.

Ранее агентство Bloomberg включило Россию в список “горячих точек”, где темпы подорожания товаров вызывают “особое беспокойство”. В перечень также попали Бразилия, Турция, Индия и Нигерия. О том, как отреагировали на эти данные российские власти, Вы можете узнать из материала на сайте “Дни.ру”.



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