 

Революционный препарат для похудения может спасти людей с диабетом

03.03.2021, 10:22, Разное
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Ученые рассказали, что людей, страдающих сахарным диабетом, может спасти революционный препарат для похудения. Речь идет о прорывном лекарстве под названием семаглутид. В среднем после курса лечения их масса тела снизилась на десять килограммов.
В рамках исследования две трети пациентов с повышенным уровнем сахара в крови получали инъекции семаглутида в дозе 2,4 мг. Минимум 5% испытуемых сбросили 5% от своей первоначальной массы тела, кроме того, появилась положительная динамика в контроле глюкозы. Четверть пациентов похудела минимум на 15%.

Результаты эксперимента впечатлили ученых. Они уверены, что в скором времени начнется новая эра контроля массы тела и борьбы с диабетом второго типа. Наличие данного экспериментального препарата приближает медиков к лечению ожирения без использования инвазивной хирургии.

Источник: www.medikforum.ru



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