Блогер Дава отказался от съемок с бывшим мужем Бузовой

03.03.2021, 10:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Блогер Давид Манукян отказался сниматься в одном шоу с футболистом Дмитрием Тарасовым, бывшим мужем Ольги Бузовой. По его словам, обсуждать прошлую личную жизнь артистки является низким поступком.

Давид Манукян и Ольга Бузова расстались полтора месяца тому назад. Ведущая обвинила блогера неверности и жестоком обращении. Артистка до сих пор не может прийти в себя после разрыва отношений с рэпером. Она буквально заставляет себя есть и спать. Недавно знаменитость призналась, что все еще испытывает чувства к Манукяну.

Несмотря на то, что пара распалась, блогер с уважением относится к завершившимся отношениям с певицей. Из-за своих моральных взглядов Давид Манукян отказался сниматься в крупном проекте с Дмитрием Тарасовым, с которым Бузова состояла в браке пять лет. Артист убежден, что обсуждать личную жизнь человека после завершения отношений – низко.

Пока Ольга Бузова и Давид Манукян не называют истинных причин своего расставания. Рэпер старался не давать никаких комментариев на этот счет. Только спустя месяц, общаясь с подписчиками в социальных сетях, он ответил на обвинения в изменах и рукоприкладстве: «Неужели в это кто-то верит?». На строну сына встала мама Давида Манукяна. Она заявила, что Бузова после расставания с Тарасовым также обвиняла экс-мужа в жестоком обращении.

Источник: www.vokrug.tv