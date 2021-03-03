Археологи обнаружили в израильском порту бронзовый шлем воина Древней Греции

03.03.2021, 10:22, Разное

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Археологи обнаружили в израильском порту в бассейне Средиземного моря бронзовый шлем, принадлежавший воину Древней Греции. Бесценный артефакт отлично сохранился, хотя и был изготовлен в VI веке до н.э.

По словам представителей Управления древностей Израиля, головной убор древнегреческого воина изготовили в период конфликта греческих городов-государств с Персидской империей. Шлем представляет собой классический коринфский стиль головных доспехов. Подобный тип тяжелого боевого наголовья греческих пехотинцев-гоплитов просуществовал 400 лет. Артефакт выглядит заржавевшим и потрескавшимся после 2600 лет пребывания в воде, но он сохранился исключительно хорошо, отметили исследователи.

Над “глазами” шлема можно рассмотреть замысловатый узор в виде павлиньего хвоста. Это единственный полный шлем “дорического” типа, найденный на побережье Израиля. Его обнаружил в портовом городе на севере Израиля владелец голландского дноуглубительного судна Хуго ван де Грааф. Сейчас ценный предмет находится в Национальном морском музее Хайфы. По мнению археологов, шлем искусно изготовлен из цельного листа бронзы с помощью нагрева и молотка. Такая техника дала возможность уменьшить его вес, не уменьшая способности защищать голову солдата.

Богато украшенный шлем мог принадлежать наемнику, сражавшемуся вместе с египетским фараоном Нехо II. Археологи также предположили, что его носил греческий воин, стоявший на военном корабле в Средиземном море. Корабль и его команда могли быть потоплены или шлем просто упал в воду. Коби Шарвит, директор морского подразделения Управления древностей Израиля, сказал: “Шлем, вероятно, принадлежал греческому воину, находившемуся на одном из военных кораблей греческого флота, который участвовал в военно-морском конфликте против персов, которые правили страной в то время.”

Коринфские шлемы появились с VII в. до н. э., прославились в V в. до н. э. в период греко-персидских войн, а уже к концу V в. до н. э. коринфский тип вытеснили более удобные халкидские шлемы. Согласно словам экспертов, полностью закрытый шлем украшал гребень из конских волос. Он полностью защищал голову, однако обзор ограничивался из-за наносника и закрытого лица. Шлемы относятся к редким находкам и встречаются, как правило, в местах погребений знатных воинов или областях больших битв.

Источник: www.express.co.uk