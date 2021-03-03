Скандалы: «Роковая испанка» Павла Мамаева

03.03.2021, 10:10, Разное

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Супруга футболиста заявила, что муж изменил ей, и выложила фото любовницы в Сеть

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявила, что муж изменил ей. Также она опубликовала в stories Instagram фотографию предполагаемой любовницы футболиста и ее телефон. «Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает, — написала Мамаева. — У меня все. Спасибо за сборы, ФК «Ростов».

Ранее Мамаева утверждала, что муж уже изменял ей, но она его простила. 32-летний футболист состоит в браке с Аланой с 2013 года, у них есть дочь.