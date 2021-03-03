Скандалы: Несмешная схема

03.03.2021, 10:10, Разное

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Геннадий Хазанов перевел супруге 41 млн из бюджета Московского театра эстрады

«Октагон» выяснил, что в 2013–2016 годах госучреждение, в котором народный артист России Геннадий Хазанов почти 25 лет занимает пост художественного руководителя – Московский театр эстрады, – вывело десятки миллионов рублей через арендные платежи прямо в карман жены юмориста Златы Эльбаум. Договор был опубликован в 2018 году, но остался незамеченным.

Несмешная схема

Ещё в январе 2013 года театр на Берсеневской набережной и ИП Злата Эльбаум договорились об аренде светотехнического оборудования для сцены: комплектов прожекторов, специальных линз, ламп, кронштейнов, дымовой машины, системы дистанционного управления, блоков питания и прочего. Сумма контракта составила 41,3 млн рублей (выплачивается в течение 35 месяцев). Что примечательно, Злата Эльбаум – это супруга Геннадия Хазанова.

Закупка для жены артиста стала единственной, статус индивидуального предпринимателя она оформила в ноябре 2012 года, то есть за месяц до объявления о сделке.

Небезынтересно, что стоимость сдаваемого в аренду оборудования составляет 30 млн рублей (сумма указана в договоре), то есть театр в рассрочку оплатил Злате Эльбаум его приобретение.

В документации конкурса, который состоялся без конкуренции, отмечено, что театр оплатил аренду прожекторов за счёт доходов от своей предпринимательской деятельности. Другими словами, из ГБУК «Московский государственный театр эстрады» вывели чуть более 1 млн евро прибыли в пересчёте на тогдашний курс европейской валюты к рублю.

Самый богатый руководитель гостеатра

– Руководитель госучреждения не может отдавать контракты своей жене, это конфликт интересов, – прокомментировали «Октагону» случай с Хазановым в «Трансперенси Интернешнл – Россия» (признана Минюстом иностранным агентом).

Эксперты сослались на 27-ю статью «Конфликт интересов» Федерального закона «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ. В ней, в частности, сказано, что такая сделка может быть признана судом недействительной, а заинтересованное лицо должно возместить госорганизации убытки.

«Октагон» пытался связаться с руководством театра, а также с народным артистом России, но абоненты были недоступны. На прошлой неделе редакция направила запрос на электронную почту учреждения, однако ответа на момент выхода публикации не получила.

Геннадий Хазанов считается самым состоятельным среди руководителей гостеатров Москвы.

Согласно сведениям о доходах, расходах и имуществе за 2019 год глав ГБУК, подведомственных столичному департаменту культуры, артисту принадлежат две квартиры в России, площадью 123 и 39 квадратных метров, а также дом в Латвии, площадью 75 квадратных метров. Кроме того, он является владельцем двух нежилых помещений в Москве и автомобиля BMW 7 Series Sedan 730D xDrive, чья стоимость в базовой комплектации оценивается в 7,6 млн рублей. Официальный доход Хазанова за позапрошлый год составил 64,6 млн рублей.

Супруга артиста в 2019 году заработала гораздо меньше – 298 тыс. рублей. Однако на её балансе числятся шесть квартир: две – на территории России, остальные – в Юрмале и Тель-Авиве (сам Хазанов – гражданин РФ и Израиля). Также в собственности Эльбаум находятся машино-место, подземная автостоянка, нежилое помещение и автомобиль Mercedes-Benz S350 4M, цена на который в автосалонах начинается с 10–12 млн рублей.

«Обманывать я не способен»

75-летний артист и Злата Эльбаум женаты уже 50 лет. Бизнесом супруги занимаются вместе. В 1997 году (тогда же юморист возглавил театр эстрады) Хазанов, Эльбаум и их дочь Алиса запустили проект «Моно-Арт». За 10 лет до этого, в 1987 году, «Моно» стал, по словам Хазанова, «первым в стране хозрасчётным театром».

«Я вообще считаю, что работа на сцене, взаимоотношения со зрительным залом имеют сексуальную природу. Но в какой-то момент понял, что больше нет энергии, а обманывать я не способен. И потому создал первый в стране хозрасчётный театр “Моно”, перестал участвовать в сборных эстрадных концертах», – говорил он.

В 2007 году Хазанов и Эльбаум стали соучредителями строительной фирмы «Синара-Финстрой» в Тюмени, но бизнес закрылся спустя два года. Долги компании, согласно данным базы «Контур.Фокус», сегодня составляют 42 млн рублей.

В 2017 году народный артист России вместе с совладельцем, актёром и главным режиссёром Театра Антона Чехова Леонидом Трушкиным стал совладельцем ООО «Гидроресурс» (Мытищи). Компания занимается системами защиты квартир и загородных домов от протечек. Она даже попала в реестр инновационной продукции Подмосковья, но, судя по отчётности, клиентов у фирмы пока немного. Сантехникой артист заинтересовался неспроста: в молодости он провалил экзамен в Московском инженерно-строительном институте, отвечая на вопрос о канализации зданий, и был отчислен из вуза.

В 2011 году артист запатентовал товарный знак «Хазанщина» (судя по всему, отсылка к известной опере Модеста Мусоргского «Хованщина»). Такое название в 2009 году получил цикл биографических передач юмориста на ТВ. Срок действия защиты бренда истёк в прошлом году.

Эпизод с короной: Хазанов у власти дольше, чем Путин

Московский театр эстрады за последние годы потратил несколько миллиардов рублей. Большая часть средств была направлена на реконструкцию театра. Нередко контракты заключались с компаниями, которые позже становились банкротами. В 2017 году тендер на реставрационные работы помещений театра выиграло ООО «Реставрационно-строительная компания Возрождение» (Щёлково). Общая сумма сделки составила 605 млн рублей, но исполнение было прекращено. В 2019 году подрядчик обанкротился и остался должен кредиторам 1,6 млрд рублей. Театра Хазанова среди них не оказалось.

Только за январь – февраль текущего года траты театра эстрады составили около 50 млн рублей, хотя в его официальном плане на 2021 год значится только один спектакль, а в разделе «Афиша» пока что пусто. Тем не менее Хазанов периодически жаловался на нехватку финансирования. Он отмечал, что оставленный ему концертный зал в Москве слишком большой: «Эстрады в том виде, в котором она находилась в советское время, больше нет. Сказывается экономический фактор. Прокатчики, продюсеры говорят, нам невыгодно работать в зале на 1300 мест».

Пост в театре Хазанов получил, по его собственному признанию, с помощью тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, а сохранить учреждение культуры в нулевых ему помог действующий президент России. В 2012 году юморист стал доверенным лицом Владимира Путина во время его предвыборной кампании, а в 2015-м даже подарил российскому лидеру корону.

Однако артист продолжает хранить верность своему сатирическому амплуа. Как и во времена СССР, он часто говорит о цензуре в искусстве. В своё время в театре эстрады «гостил» проект поэта Дмитрия Быкова и актёра Михаила Ефремова «Гражданин поэт», который из-за критики в адрес властей не прижился даже на либеральном «Дожде».

В будущем театр намерен почти вдвое увеличить доходы – до 93,3 млн рублей, следует из плана финансово-хозяйственной деятельности, размещённого на сайте ГБУК. Но как именно – непонятно. Учреждение продолжает терпеть убытки и все эти годы остаётся на плаву лишь благодаря властям. Его общие расходы в 2020 году составили 1 млрд рублей, доходы – лишь 48 млн рублей.

Александр Колесников, Тарас Подрез