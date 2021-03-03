В Рыбинске выбирают логотип празднования 950-летия
 

В Рыбинске выбирают логотип празднования 950-летия

03.03.2021, 9:04, Новости
Теги: , ,

В Рыбинске завершился этап приема работ в конкурсе на логотип празднования 950-летия Рыбинска.

Поступили 52 работы от участников. Из них конкурсная комиссия составила шорт-лист из десяти, наиболее отражающих тему и содержание. Жителям предстоит выбрать один. Сделать это можно в социальной сети ВКонтакте на странице администрации vk.com/rybadm?w=wall-160270735_25346.

– Уровень художественности работ разный, но самое ценное – это идея. Именно с этой токи зрения мы рассматривали каждый предложенный горожанами логотип, – рассказала Мария Кринцман, начальник сектора развития отрасли.

Народное голосование продлится до 8 марта. По истечении этого срока будет подсчитано количество голосов, которые получила каждая из работ. Логотип – победитель будет определен с учетом результатов интернет-голосования и использован для оформления праздничных площадок 950-летия Рыбинска.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / Рыбинские снеговики украсят праздник «День города – 2021»

01.03 / Бесплатные юридические консультации

01.03 / Снег уйдет в снеговики

01.03 / Методы повышения уникальности текста

20.02 / Рыбинские школьники поздравили врачей с наступающими праздниками

20.02 / Мороз на праздник и потепление к следующим выходным

19.02 / 23 февраля и 8 марта: как выбрать digital-подарки?

17.02 / На «Лыжне России» ярославцы установили рекорд по интернет-трафику

16.02 / Как выбрать кровать-трансформер

11.02 / «Роза Хутор» и «Шерегеш» уступили лидерство курорту в Нижнем Новгороде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска