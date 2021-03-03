В Рыбинске выбирают логотип празднования 950-летия

03.03.2021, 9:04, Новости

Теги: Интернет, Конкурс, Праздник

В Рыбинске завершился этап приема работ в конкурсе на логотип празднования 950-летия Рыбинска.

Поступили 52 работы от участников. Из них конкурсная комиссия составила шорт-лист из десяти, наиболее отражающих тему и содержание. Жителям предстоит выбрать один. Сделать это можно в социальной сети ВКонтакте на странице администрации vk.com/rybadm?w=wall-160270735_25346.

– Уровень художественности работ разный, но самое ценное – это идея. Именно с этой токи зрения мы рассматривали каждый предложенный горожанами логотип, – рассказала Мария Кринцман, начальник сектора развития отрасли.

Народное голосование продлится до 8 марта. По истечении этого срока будет подсчитано количество голосов, которые получила каждая из работ. Логотип – победитель будет определен с учетом результатов интернет-голосования и использован для оформления праздничных площадок 950-летия Рыбинска.

Пресс-служба администрации города Рыбинска