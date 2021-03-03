Мнение: Юбиляр

03.03.2021, 7:52, Разное

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Вчера был юбилей Горбачева. Юбиляра поздравили в том числе и на самом официальном уровне, правда, не как бывшего президента, а как некого руководителя фонда имени самого себя. Высочайшее поздравление было казенным и содержало весь положенный набор бессмысленных фраз. Менее официальная публика поздравляла более живо и эмоционально. Но тоже довольно стандартно. Две диаметрально противоположные точки зрения: либо предатель, враг и бестолочь, разрушивший великую страну, либо величайший гений, давший нам свободу (ну, а как мы ею распорядились — тут уже вопрос не к нему).

Обе точки зрения выглядят интересно, но совершенно неверно. Один человек (и даже группа людей, пусть и с высочайшими полномочиями) не может разрушить страну даже теоретически. Страна, как сложный и очень устойчивый социальный субъект, не может быть выведена из равновесия, а уж тем более преодолеть фазовый барьер катастрофы, каким-либо субъективным фактором. Она должна накопить внутренние противоречия, довести их до соответствующего уровня — и тогда да, случайный, несистемный или субъективный фактор могут запустить процесс. Но не ранее.

Насчет гениальности и величия Освободителя есть не просто сомнения, а весьма конкретная претензия. Проблема очевидна: учиться нужно всему и всегда. Свободе в том числе. И если Горбачев «освободил» нас, то вопрос к его умственным способностям возникает буквально сразу — если он не понимал, что свободе (как и всему) нужно учить, то он кретин. Если понимал, но сознательно и рывком обрушил ее на не умеющий ею пользоваться народ — мерзавец. Проще говоря, руководитель из него был не ахти, какую версию ни взять на вооружение.

И вот это как раз и есть ключ ко всей истории, связанной с Горбачевым и итогами его правления. Базовое противоречие, которое привело к краху СССР — несоответствие управляющего контура управляемому объекту. Развитая и сложная социальная система перестала соответствовать управленческим способностям руководителей страны. При этом механизм отбора кадров в СССР так и остался мобилизационным — то есть, для решения кризисных задач система умела и могла находить и выдвигать соответствующие уровню проблемы кадры, но для решения задач стратегического уровня подбор кадров как был, так и остался случайной выборкой. Повезет — не повезет.

А раз механизма нет, то ошибки системы могут только накапливаться. Замыкание класса номенклатуры на себя было попыткой повысить профессионализм правящей страты, но привело к известной проблеме любой замкнутой системы — из нее перестала выводиться энтропия.

Горбачев — классический троечник со всеми присущими ему атрибутами, главный из которых — его непонимание уровня своего невежества. Эффект Даннинга-Крюгера. То, что сегодня всё российское (и не только российское) руководство поголовно подобрано из людей с этим эффектом — просто развитие той тенденции, которая и выбросила наверх Горбачева. Только в еще более выпуклом виде.

Фактически Горбачев замкнул на себе объективный процесс перехода управления в руки серых и ограниченных кадров. Процесс неизбежный для любой замкнутой системы, которая находит равновесие, но с каждым циклом на все более низком уровне. Первое поколение постсоветских руководителей выглядели пигмеями по сравнению с Горбачевым, а все последующие поколения — полными ничтожествами по сравнению с первым поколением. Достаточно взглянуть на ряд российских руководителей, чтобы увидеть: в рамках текущей тенденции следующим после Путина (потолок которого в нормальной стране — чиновник районного звена управления) будет окончательный и бесповоротный кретин в сугубо медицинском смысле. И не потому, что Путин хорош. Просто механизмы отбора приобрели отчетливо инволюционный характер, и никакого иного результата в их рамках не может быть.

Горбачев взялся за решение задач, которые были ему не по плечу и не по уму. И его интеллекта было недостаточно для того, чтобы понять это. Он стал итогом развития деградационной тенденции управляющего контура СССР и запустил новую тенденцию, отличие которой от предыдущей заключается лишь в темпах. Если союзная номенклатура тихо гнила, то нынешняя буквально разлагается, как на таймлапсе.

Собственно, это всё, что можно сказать об юбиляре. Никчемный человек, проживший никчемную жизнь. И винить его в наших бедах нет ни малейшего смысла: при таких входных данных ожидать от него чего-то иного было бы совершенно бессмысленно. Поставьте «Запорожец» на трек, и он предсказуемо придет последним. Но претензии предъявлять к «Запорожцу» глупо.

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