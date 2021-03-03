Госдума приняла в первом чтении закон о запрете отрицания исторически сложившихся взглядов

03.03.2021, 9:51, Разное

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Федеральный закон «О противодействии отрицанию исторически сложившихся взглядов» прошёл накануне процедуру первого чтения.

Один из авторов документа, коммунист Максим Баев, уверен в своевременности закона, но заявил, что работа ещё не закончена.

– Мы получили полную поддержку со стороны коллег в части исторических мифов о событиях Великой Отечественной — об Александре Матросове, Зое Космодемьянской, о влиянии облёта над столицей самолёта с чудотворной иконой Казанской Богоматери, приведшей к победе в Битве под Москвой. Но в части Великой Октябрьской революции и времени правления Иосифа Виссарионовича Сталина в некоторых местах сталкиваемся с противодействием. Заявляю ответственно, что фракция КПРФ не станет голосовать за закон во втором чтении, если наши поправки не будут приняты, — заявил парламентарий.

Закон «О противодействии отрицанию исторически сложившихся взглядов» предполагает административное наказание для физических лиц и СМИ за публичное высказывание и публикацию сведений, противоречащих устойчивым историческим мифам в виде штрафа за первое нарушение, и в виде административного ареста за повторные нарушения.

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