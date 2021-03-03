 

Госдума приняла в первом чтении закон о запрете отрицания исторически сложившихся взглядов

03.03.2021, 9:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Федеральный закон «О противодействии отрицанию исторически сложившихся взглядов» прошёл накануне процедуру первого чтения.

Один из авторов документа, коммунист Максим Баев, уверен в своевременности закона, но заявил, что работа ещё не закончена.

– Мы получили полную поддержку со стороны коллег в части исторических мифов о событиях Великой Отечественной — об Александре Матросове, Зое Космодемьянской, о влиянии облёта над столицей самолёта с чудотворной иконой Казанской Богоматери, приведшей к победе в Битве под Москвой. Но в части Великой Октябрьской революции и времени правления Иосифа Виссарионовича Сталина в некоторых местах сталкиваемся с противодействием. Заявляю ответственно, что фракция КПРФ не станет голосовать за закон во втором чтении, если наши поправки не будут приняты, — заявил парламентарий.

Закон «О противодействии отрицанию исторически сложившихся взглядов» предполагает административное наказание для физических лиц и СМИ за публичное высказывание и публикацию сведений, противоречащих устойчивым историческим мифам в виде штрафа за первое нарушение, и в виде административного ареста за повторные нарушения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Три города Московской области объединят в единый округ

09.02 / Анастасия Макеева призналась, что была на грани жизни и смерти

25.10 / Назван преемник Александра Лукашенко

14.12 / 7 вопросов про «Спутник V»

12.08 / Известный журналист о судьбе Лукашенко после протестов: Ненависть народа и тотальная изоляция

24.06 / В Махачкале убили племянника бывшего главы Дагавтодора

06.10 / Зачем Тихановская хочет встретиться с Путиным

17.09 / Мнение: Психические расстройства портят жизнь как насморк

06.01 / Сенатор Пушков: Лукашенко хотел быть в команде с Меркель, а “загнали” к Путину

03.08 / Родственники больной раком Заворотнюк готовят особняк к ее возвращению из США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска