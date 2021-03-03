Игорь Акинфеев и его супруга Екатерина стали родителями в третий раз

03.03.2021, 9:50, Разное

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Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев вчера вечером стал многодетным отцом: его жена Екатерина подарила ему третьего ребенка – вторую дочь. Об этом стало известно благодаря посту на официальной Instagram-странице ПФК ЦСКА.

Поздравляем нашего капитана @igor_igor_akinfeev, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья! – гласит заявление пресс-службы команды.

Игорь Акинфеев и Екатерина Герун вместе с 2012 года. 17 мая 2014 года у пары родился сын Даниил, а 4 сентября 2015-го на свет появилась дочка Евангелина. Екатерина – химик по образованию, но по профессии не работает. Время от времени она участвует в модельных проектах, снимается в клипах (например, в ролике “Вспоминай” Сергея Лазарева или “Она меня целует” группы “Руки Вверх!”), а на заре карьеры участвовала в конкурсах красоты. Так, в 2007 году Герун боролась за право представлять Украину на “Мисс Вселенная”.

Игорь Акинфеев и Екатерина Герун