Играя словами, Псаки скрывает сходство Байдена и Трампа

03.03.2021, 9:44, Новости дня

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Придя к власти, демократы делают то же самое, за что ругали Дональда Трампа: изолируют детей-мигрантов от взрослых. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки всегда находит оправдания для администрации Байдена, отмечает Fox News. Телеведущий Грег Гатфелд предлагает вниманию зрителей пародийный ролик о том, как выглядела бы логика Псаки в обыденной жизни.

Правильно ли я вас понял, вы говорите, что дети вовсе не в клетках?

ЖУРНАЛИСТ: Вы сказали, дети не в клетках. Мы видели кое-какие фотографии контейнеров… Может быть, это можно описать получше? Дети в контейнерах вместо детей в клетках? Сам Белый дом как описывает эти помещения?



ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Позвольте, я опишу ситуацию шире. У нас есть много несовершеннолетних, детей, прибывающих в страну без сопровождения взрослых, без семьи…

Что?! То есть теперь это уже не дети в клетках, разлучённые с родителями, это подростки в помещениях, путешествующие в одиночку. Всё равно что по Европе с рюкзаком!

Теперь-то они признают, что детей вовсе не отрывали от пап и мам, а просто защищали от чужих людей! Теперь-то они открыли для себя нюансы. Кто бы мог подумать, иммиграция — на самом деле сложная штука! А граница — ещё сложнее. Не помешало бы отгородиться стеной, Аби*! Еле отбился…

Всё это время я ждал, что Джен скажет: «Но, Питер, мы проследили за тем, чтобы детей в клетки сажали женщины!» Простите, в помещения! Помните?

ДЖЕН ПСАКИ: (Зачитывает вопрос.) «Что делает президент Байден для моего малого бизнеса?» Прежде всего, на пост главы Управления по делам малого бизнеса он предложил кандидатуру женщины, ранее там работавшей…

Ага, потому что пол важнее компетентности. Интересно, срабатывает ли у неё эта логика в свободное время?

ЗНАК: Бесплатное тестирование на COVID-19.



ДОКТОР: Здравствуйте! Вы контактировали с предполагаемыми носителями коронавируса в последние 14 дней?

АКТРИСА В РОЛИ ДЖЕН ПСАКИ: Э-э… как вы знаете, Джо Байден назначил меня, а я… э-э… женщина, так что он… э-э… назначает женщин.



ДОКТОР: Просто ответьте «да» или «нет».

АКТРИСА В РОЛИ ДЖЕН ПСАКИ: Ответ не всегда должен быть «да» или «нет», Джон.

ДОКТОР: Стив.

АКТРИСА В РОЛИ ДЖЕН ПСАКИ: То, что я… э-э… женщина, ещё не значит, что мне нужно слушать… э-э… мэнсплейнинг о том, как вас зовут…

АКТРИСА В РОЛИ ДЖЕН ПСАКИ: Мы признательны за вашу работу, но у Белого дома другой подход в отношении персонала кухни.

ПОВАР: Почему?



АКТРИСА В РОЛИ ДЖЕН ПСАКИ: Э-э… президент Байден считает крайне важным, чтобы каждый человек на этой кухне был… э-э… женщиной. Он хочет, чтобы все его сэндивичи были приготовлены женщинами. На это место могла бы претендовать ваша жена!

ПОВАР: Она адвокат.



АКТРИСА В РОЛИ ДЖЕН ПСАКИ: Ничего страшного. Э-э… если она женщина… э-э… её место на кухне.

ПОВАР: Разве это не сексизм?



ЖЕНЩИНА С ГАЗЕТОЙ: Ты читал эту статью про женщину, убившую мужа во сне? В голове не укладывается!



АКТРИСА В РОЛИ ДЖЕН ПСАКИ: По-моему… э-э… в голове не укладывается, что сейчас… э-э… 2021 год… э-э… а вы, похоже, не понимаете, что женщина может… э-э… делать всё, что может делать мужчина.

ЖЕНЩИНА С ГАЗЕТОЙ: Здесь сказано, что у него пробит череп.

АКТРИСА В РОЛИ ДЖЕН ПСАКИ: Знаете, что ещё пробито? Стеклянный потолок!** Убийство теперь не только… э-э… мужское дело! К этому президент Байден относится очень серьёзно.

Конечно же, всё, что при Трампе было плохим, при Байдене стало потрясающим! Ведь новым управленцам-демократам нужны новые названия и новый взгляд. Безработица не так уж плоха, это время с семьёй. Рост преступности — часть справедливого перераспределения благ! Дети в клетках? Это, на самом деле, всего лишь лагерь отдыха для бедствующих детей. А взгляните на вакцину! Кто убеждал вас не прививаться, когда у власти был Трамп?

Дата выхода в эфир 28 февраля 2021 года.

* Аби (Абигейл) — самка кенгуру, получившая известность из-за своей привычки обнимать людей (прим. ИноТВ).

** Стеклянный потолок — распространённая в США метафора, означающая некие условности и предрассудки, мешающие женщинам добиваться тех же высот, что и мужчины (прим. ИноТВ).