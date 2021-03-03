Польский евродепутат – в вопросе «Северного потока — 2» США Польше не союзник

03.03.2021, 9:44, Новости дня

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В вопросе «Северного потока — 2» США Польше больше не союзник, ведь они любой ценой хотят избежать введения санкций в отношении Германии и тем самым открыть дорогу немецко-российскому проекту, говорит евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что немцы «хотят съесть печенье и одновременно получить его», то есть они хотят избежать ответственности за принятое ими решение.



Reuters

Поляки должны и дальше бороться за то, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2», вопреки тому, что всё указывает на то, что США не станут их союзником в этом вопросе, заявил в эфире Polskie Radio евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский. «Пока газ не потечёт по трубам «Северного потока — 2», с этим проектом необходимо бороться. Информация с обеих сторон свидетельствует о том, что Германия надеется, что администрация США находится в поиске решения, чтобы избежать санкций в отношении немецких компаний», — рассказал он.

«Даже информация об отказе одной из немецких компаний от участия в инвестиции была опровергнута. Суть состоит в том, что доклад администрации Байдена ссылался на санкции в отношении трубоукладочного судна. Однако там не фигурировала ни одна немецкая компания», — подчеркнул политик.

Он уверен, что такие новости ни в коей мере не являются хорошими для Польши и стран транзита. «На данный момент всё указывает на то, что новых санкций в отношении немецких компаний не будет. Это плохая новость для Польши, Белоруссии и Украины. Конечно, есть идея, называемая выключателем, то есть соглашение о том, что если РФ будет плохо себя вести и перекроет кран на Украине, то Германия сама отсоединит российский газ. Но это сродни сказкам», — добавил он.

В беседе Яцек Сариуш-Вольский добавил, что немцы «хотят съесть печенье и одновременно получить его», то есть они хотят избежать ответственности за принятое ими решение. Он подчеркнул, что Германия убеждает всех, что это коммерческий проект. Однако, по его мнению, это тот газ, который не нужен ни Германии, ни тем более Европе.

«Это проект, цель которого состоит в сближении и реализации одного геополитического плана — германо-российского, который лишь вносит раздор. Он вредит как Европе, так и трансатлантическому сообществу. Он ослабляет как НАТО, так и ЕС», — констатировал Сариуш-Вольский.

В эфире Polskie Radio депутат Европарламента также подчеркнул, что настоящей санкцией для России, которая произвела бы впечатление, стало бы приостановление «Северного потока — 2» из-за ситуации, возникшей с Алексеем Навальным. «Однако ни Германия, ни США к этому не готовы», — резюмировал он.