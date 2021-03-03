Новые штаммы коронавируса грозят обнулить успехи США в борьбе с COVID-19

03.03.2021, 9:44, Новости дня

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Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски выразила опасения, что страна может утратить все недавние достижения в битве с эпидемией коронавируса. По её мнению, число заражений новыми вариантами COVID-19 может увеличиться из-за того, что всё больше штатов ослабляют рекомендованные меры защиты от заболевания, передаёт CNN.



Reuters

США рискуют потерять все свои недавние достижения в битве с COVID-19. Острозаразные варианты коронавируса могут активизироваться из-за того, что американцы ослабляют меры безопасности, пишет CNN со ссылкой на экспертов.

«Пожалуйста, послушайте внимательно, что я говорю. На текущем уровне случаев распространения вариантов (коронавируса. — ИноТВ) мы можем полностью утратить с трудом полученные нами позиции», — сказала директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США Рошель Валенски.

По её словам, после нескольких недель падения число случаев заражения новыми инфекциями снова пошло вверх. Они увеличились примерно на 2% на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей.

«Точно так же новое среднее число летальных исходов за последние семь дней также возросло более чем на 2 процента. До почти 2000 смертей в день», — подчеркнула Валенски.

Она также выразила беспокойство, что всё больше штатов отменяют рекомендованные её ведомством меры по защите людей от COVID-19. «Пожалуйста, оставайтесь твёрдыми в своих убеждениях. Продолжайте носить плотно сидящие маски и предпринимать другие шаги по профилактике общественного здоровья, которые, как мы знаем, работают», — отметила Валенски.

«В конечном итоге вакцинация — это то, что выведет нас из этой пандемии. Чтобы добиться этого, нам нужно вакцинировать гораздо больше людей», — добавила директор ЦКЗ США.

Март станет «очень важной главой пандемии». По прогнозам ЦКЗ, острозаразный вариант коронавируса B.1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании, станет доминирующим штаммом в США в этом месяце, считает CNN.

Согласно данным ЦКЗ, в стране было зарегистрировано более 2460 случаев заражения различными вариантами штаммов. При этом подавляющее большинство этих случаев — не менее 2400 — относятся к острозаразному штамму B.1.1.7.

Соединённые Штаты отстают от десятков других стран по количеству проверок на различные штаммы COVID-19. Но представители ЦКЗ заверяют, что они работают над расширением этих тестирований.

Надёжность прививки от южно-африканского штамма B.1.351 вызывает наибольшую тревогу, сказала на недавнем заседании Консультативного комитета ЦКЗ по практике иммунизации (ACIP) доктор Хизер Скоби. Она также сказала, что две дозы вакцины от COVID-19 защищают людей лучше, чем одна.

По мнению CNN, хорошей новостью на этой неделе стал запуск вакцины Johnson & Johnson. В качестве плюсов этого средства Валенски называет то, что им достаточно прививаться только один раз и что его можно хранить в холодильнике.

Хотя распространение третьей вакцины против COVID-19 — повод для торжества, США всё ещё далеки от коллективного иммунитета. По информации ЦКЗ, только 7,7% американцев были полностью привиты от коронавируса, обращает внимание CNN.