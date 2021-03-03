В Украине за сутки с COVID-19 госпитализировали почти 3,5 тыс. человек

03.03.2021, 9:30, Новости дня

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За последние сутки в Украине подтвердили 7235 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 3 марта в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, заболело 429 детей и 319 медработников.

За минувшие сутки в Украине госпитализировали 3486 человек, умерло 185, а выздоровело 5118 пациентов. Тестов на коронавирус проведено 85 043 (методом ПЦР – 34 945, методом ИФА – 17 688, исследований экспресс-тестами на антиген – 32 410), сообщил министр.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях”, – отметил Степанов.

С начала эпидемии коронавируса в Украине заболело 1 364 705 человек, выздоровело 1 182 036 пациентов, умерло 26 397. За это время было проведено 6 983 925 ПЦР-тестов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/884201592122837

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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