Корбан стал совладельцем сети магазинов электроники “Цитрус”

03.03.2021, 9:30, Новости дня

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Днепровский бизнесмен Геннадий Корбан стал совладельцем “ЗТ-ІНВЕСТ”, которая владеет правами на торговую марку сети магазинов электроники “Цитрус”. Об этом свидетельствуют данные Opendatabot, на которые 2 марта обратило внимание отраслевое издание ain.ua.

Согласно данным Opendatabot, сейчас 50% компании “ЗТ-ІНВЕСТ” принадлежит Григорию Топалу, еще 50% – Корбану.

Другой основатель “Цитруса” Дмитрий Зинченко, которому в этой компании ранее принадлежали 50%, 25 февраля 2021 года вышел из состава ее совладельцев. Он все еще указан в статусе одного из бенефициаров, но размер его взноса в уставный фонд составляет 0 грн.

Пресс-служба “Цитруса” 2 марта заявила, что “ЗТ-ІНВЕСТ” не влияет на операционную деятельность “Цитруса”, а сам Корбан не является совладельцем компании, пишет Liga.net.

Покупка Корбаном “ЗТ-ІНВЕСТ” произошла на фоне корпоративного конфликта между основателями “Цитруса” – Зинченко и Топалом. Летом Зинченко обвинил партнера в попытке рейдерского захвата. Корбан появился в числе совладельцев “ЗТ-ІНВЕСТ” вместо Зинченко.

В комментарии журналистам Корбан подтвердил покупку и отметил, что выступает в роли инвестора “Цитруса”.

“Я купил основную компанию, которая владеет торговой маркой и на которой будут сконцентрированы основные обороты, поставки техники. Мне принадлежит ряд магазинов, которые “Цитрус” арендует под свои ритейл-цели. В ближайшее время мы переведем юридический адрес компании из Одессы в Днепр”, – отметил он.

Бизнесмен также отметил, что переговоры о покупке вел с лета, после конфликта основателей “Цитруса”.

Цитрус – крупная украинская специализированная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров, созданная в 2000 году. Имеет более 52 розничных магазинов в 11 городах Украины. Штат – более 2600 человек. Также занимается торговлей через интернет-магазин.

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