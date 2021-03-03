Боевики два раза нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

03.03.2021, 9:30, Новости дня

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Боевики на Донбассе 2 марта один раз нарушили режим прекращения огня, запустив вблизи поселка Желтое Луганской области беспилотник. С утра 3 марта вооруженные формирования России один раз нарушили режим перемирия, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов, потерь и раненых среди украинских военных нет.

“Основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня”, – заключили в штабе ООС.

Боевики продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Так минибеспилотник миссии не мог получить доступ во время мониторинга ОРДЛО в районе населенных пунктов Каштановое и Петровское недалеко от Донецка. Утром 1 марта, представители незаконных вооруженных формирований РФ не пропустили патруль СММ ОБСЕ через блокпост вблизи населенного пункта Оленовка (Донецкая область) и задержали их на пять часов.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, отметили в штабе.

1 марта боевики на Донбассе семь раз нарушили договоренности о прекращении огня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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