 

Маск заявил о строительстве нового города в Техасе

03.03.2021, 9:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 2 марта Twitter сообщил о намерении построить в Техасе новый город.

“Создаем город Starbase (Звездная база)”, – написал он.

Creating the city of Starbase, Texas

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

В комментариях в своему твиту Маск отметил, что город будет дружелюбным к собакам, а управлять им будет the doge. По информации Forbes, бизнесмен таким образом намекает  на криптовалюту Dogecoin, которая названа в честь мема с собакой породы сиба-ину Доге.

Илон Маск – американский бизнесмен и изобретатель. Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX, компании – производителя космической техники. Маск также является гендиректором и главным идейным вдохновителем американского производителя электромобилей Tesla.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / В анализах Навального обнаружили алкоголь и кофеин

04.10 / В воскресенье в Беларуси задержали 200 протестующих – правозащитники

12.01 / Киркоров показал себя четырехлетнего

16.11 / Белоруссия потребовала от Польши выдать основателей телеграм-канала Nexta

07.11 / Водитель мог въехать в университет в Великом Новгороде умышленно

29.01 / В НБУ рассказали, когда украинская экономика выйдет из коронакризиса

06.09 / Немецкий политик – за отравлением Навального стоит не Путин, а противники «Северного потока — 2»

02.03 / Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба

21.09 / Xiaomi выпускает недорогой смартфон с камерой на 108 мегапикселей

11.08 / Uniper допустила прекращение строительства «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска