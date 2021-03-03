Маск заявил о строительстве нового города в Техасе

03.03.2021, 9:30, Новости дня

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Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 2 марта Twitter сообщил о намерении построить в Техасе новый город.

“Создаем город Starbase (Звездная база)”, – написал он.

Creating the city of Starbase, Texas

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

В комментариях в своему твиту Маск отметил, что город будет дружелюбным к собакам, а управлять им будет the doge. По информации Forbes, бизнесмен таким образом намекает на криптовалюту Dogecoin, которая названа в честь мема с собакой породы сиба-ину Доге.

Илон Маск – американский бизнесмен и изобретатель. Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX, компании – производителя космической техники. Маск также является гендиректором и главным идейным вдохновителем американского производителя электромобилей Tesla.

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