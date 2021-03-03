УФСИН по Ярославской области разработало туристическую программу под названием «Ярославль пыточный»

03.03.2021, 9:31, Разное

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УФСИН по Ярославской области разработало туристическую программу под названием «Ярославль пыточный».

Помимо общего знакомства с работой ФСИН региона, в программу войдет и посещение скандально известной применением пыток к заключенным ярославской ИК-1.

В ходе экскурсии гости колонии смогут посетить известный «класс воспитательной работы», в котором ярославские тюремщики обычно пытали заключенных с помощью дубинок, электрошокеров и других спецсредств.

По сложившейся традиции заходить в класс, в котором гостей будут ожидать до 10 охранников, гости будут по одному. Самым же отважным гостям будет предложено поучаствовать в фирменном аттракционе «Суслики бегут». Гости колонии должны будут бежать по коридору, а выстроившиеся вдоль стен охранники будут их бить под крики «суслики бегут!». Именно так пытали заключенных ныне осужденные тюремщики.

Безопасности посетителей будет уделено особое внимание – все они по прибытию в колонию будут подвергнуты так называемому шмону (включая анальный досмотр). На территории ИК во время проведения экскурсий будет дежурить карета скорой помощи.

Об идее УФСИН уже положительно отозвался губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который и сам когда то служил охранником и имеет не малый опыт работы в МВД. С оптимизмом смотрят на проект и в департаменте туризма Ярославской области.

– Понимаете, плохо это или хорошо, но многие годы благодаря публикациям в СМИ, де-факто Ярославль уже стал в глазах многих россиян центром тюремных пыток в России. Мы считаем глупо не воспользоваться сложившейся ситуацией и не извлечь из этого экономическую выгоду. В конце концов есть у нас такие соседи как Великий Устюг – родина Деда Мороза или Иваново – город невест. Мы тоже можем развивать свой бренд и стать помимо столицей «Золотого кольца» еще и всероссийской столицей пыток. Лично у меня нет сомнений, что туристам эта тема будет интересной, особенно иностранным, для которых такие вещи все же наверное в диковинку, – заключил заместитель директора департамента по маркетингу и туристским брендам Владимир Лысенко.

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