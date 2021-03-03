Количество вакансий для дворников в Ярославской области выросло в два с половиной раза
 

Количество вакансий для дворников в Ярославской области выросло в два с половиной раза

03.03.2021, 9:30, Детали
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Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с вакансиями для дворников в Ярославской области: с начала текущего года для данных специалистов в регионе было открыто более 100 вакансий, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Подавляющее большинство предложений – 87% – было открыто в Ярославле, также дворников активно нанимают компании из Ростова, Рыбинска, Тутаева и других городов области.

– Чаще всего дворников и уборщиков в Ярославской области ищут компании из отраслей «Розничная торговля», «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» и «Строительство, недвижимость». В 82% вакансий опыт работы не требуется. Чаще всего работодатели ищут дворников на полную занятость, лишь 11% вакансий предполагают работу по совместительству. Безусловно, возросший спрос на дворников связан с ограничением пассажирского сообщения с другими странами – прежде эти вакансии часто занимали мигранты, число которых сегодня заметно сократилось, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

Средняя заработная плата, которую сегодня предлагают дворникам и уборщикам в Ярославской области, составляет 18 тысяч рублей, что ощутимо меньше, чем по стране в целом – в среднем по России зарплатное предложение для дворников составляет 29,1 тысячи рублей.

Отметим, что в целом в России с начала года было открыто 13 293 вакансии дворников и уборщиков – это в 2,2 раза больше, чем год назад. По России вакансии для этих специалистов чаще всего открывают компании из отраслей «Гостиницы, рестораны», «Розничная торговля» и «Строительство, недвижимость».



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