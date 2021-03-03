 

В 2027 году на околоземной орбите планируют открыть первый отель

03.03.2021, 8:56, Новости дня
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В 2025 году должно стартовать строительство первого космического отеля на околоземной орбите с ресторанами, кинотеатром и оздоровительным спа-центром, пишет Daily Mail. При этом в эксплуатацию его планируется ввести уже в 2027 году, говорится в статье.


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В 2025 году на низкой околоземной орбите начнётся строительство первого космического отеля с ресторанами и кинотеатром, пишет Daily Mail. Принять он сможет до 400 человек.

Отель Voyager Station, разработанный компанией Orbital Assembly Corporation (OAC), может быть введён в эксплуатацию уже в 2027 году.

Космическая станция будет иметь форму большого круга и вращаться для создания искусственной гравитации, которая будет установлена на уровне, аналогичном гравитации на поверхности Луны.

Отель Voyager Station будет включать в себя многие характерные особенности круизного лайнера, в том числе тематические рестораны, оздоровительный спа-центр и кинотеатр.

Там также будет несколько капсул, прикреплённых к внешней стороне вращающегося кольца, и некоторые из них, возможно, будут проданы таким организациям, как NASA и ЕКА (Европейское космическое агентство), для космических исследований.

Никаких подробностей о стоимости строительства космической станции или о стоимости одной ночи в отеле не сообщается, хотя OAC заявляет, что затраты на строительство снижаются благодаря многоразовым ракетам-носителям, таким как Falcon 9 компании SpaceX.

Космическая станция будет состоять из серии колец, с несколькими «модулями», прикреплёнными к внешнему кольцу.

Часть из этих 24 модулей будет находиться в ведении Gateway Foundation и будет предназначена для таких целей, как размещение экипажа, а также подача воздуха, воды и электроэнергии.

В отеле также будет тренажёрный зал, кухня, ресторан, бар и другие объекты, необходимые для удобства людей при длительном пребывании на станции.

Остальные модули будут сданы в аренду или проданы частным компаниям и правительственным структурам. Например, у людей появится возможность купить один из модулей размером 20х12 м для частной виллы или несколько модулей для создания отеля со спа, кинотеатром и тому подобным, пишет Daily Mail.



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