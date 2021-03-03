Жителям ЕС непонятен «европейский суверенитет», но они не против его укрепления

03.03.2021, 8:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Евросоюзе нет единого мнения по поводу концепции «суверенитет», поэтому жители разных стран не всегда правильно понимают слова политиков, приводит Le Monde выводы свежего социологического опроса. Так, во Франции эту идею связывают с могуществом и национализмом, тогда как в Германии она ассоциируется с независимостью и самоопределением. При этом, как отмечает издание, все европейские государства выступают за усиление суверенитета перед лицом террористических, климатических, санитарных и геополитических угроз.



Reuters

Идея о «европейской суверенности» привлекла к себе внимание во время коронакризиса, однако впервые о ней заговорили ещё несколько лет назад, рассказывает Le Monde. Ещё Франсуа Олланд в 2015 году сделал к ней отсылку во время своей речи перед Европарламентом, а Эммануэль Макрон её популяризировал и отвёл ведущую роль в своей европейской политике.

Как подсчитала французская газета, во время представления своего проекта об обновлении ЕС в Сорбонне 26 сентября 2017 года новый президент 18 раз произнёс слово «суверенитет», и с тех пор не обходится без него при обсуждении союза. Что касается Германии, партия Ангелы Меркель в целом враждебно относится к этой теме, однако сама канцлер в последние месяцы продемонстрировала, что её мнение изменилось. Повсюду в Европе, в том числе в странах с прочными либеральными традициями (Нидерланды, Швеция), идея о «суверенитете» в промышленности, здравоохранении, обороне, торговле и других областях стала предметом обсуждений.

В связи с такой популярностью французский Фонд Жана Жореса и немецкий Фонд имени Фридриха Эберта решили лучше узнать, что понимают жители Евросоюза под «европейским суверенитетом», о котором им говорят политики, и насколько они поддерживают такие изменения. Во вторник 2 марта фонды опубликуют результаты особенно содержательного опроса по этой теме, который провёла международная исследовательская компания Ipsos среди 8 тыс. граждан восьми стран (Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Латвии, Румынии, Швеции), где проживает 75% всего населения ЕС.

Судя по первым цифрам этого исследования, популярный термин остаётся непонятным для значительного числа европейцев, пишет Le Monde. Так, 29% опрошенных признались, что не очень хорошо понимают концепцию «национального суверенитета», а 37% — «европейского суверенитета», причём во Франции и Италии эти словосочетания вызывают наибольшие трудности. В отличие от других стран, здесь большинство участников опроса считали, что «нельзя употреблять слова «суверенитет» и «Европа» вместе». Социологи также предложили любимое Макроном выражение «стратегическая автономия», которое, как выяснилось, ещё менее понятно населению.

В то же время те, для кого эти концепции представляются понятными, придают им разный смысл, который сильно отличается в разных странах. Так, французов и немцев попросили рассказать о «словах, идеях, образах», которые вызывает у них слово «суверенность» — без уточнения, национальная или европейская. Для жителей Франции с их «монархическим сознанием», как подчёркивает генеральный директор Фонда Жана Жореса Жиль Финкельштайн, это слово, прежде всего, семантически связано с королевской властью, тогда как в Германии оно ассоциируется с «независимостью», «свободой», «автономией», «властью», «самоопределением» и «доверием». По словам заместителя генерального директора Ipsos Брюса Тентюрье, во Франции термин «суверенитет» укоренился «в политике правых и в прошлом, в могуществе и национализме», тогда как в Германии он является «современным и аполитичным». Эксперт считает, что в результате слова европейских лидеров о суверенности неправильно воспринимаются обществами этих стран, «которые плохо понимают, о чём им говорят», — при этом политики сами испытывают такие же проблемы.

Таким образом продвижение «суверенитета» встречает разный отклик в зависимости от места, где оно происходит, и идей, которые с ним ассоциируются, отмечается в статье. В итоге эту концепцию поддерживают больше в странах, где она связана с независимостью, чем там, где она отсылает к понятию могущества. Например, в Германии, Польше, Латвии, Румынии и в меньшей степени в Швеции идея о суверенитете получила одобрение, тогда как в Италии, Франции и Испании она оказалась менее популярной. Такой же раскол социологи выявили относительно более узкого термина «европейский суверенитет»: «что-то позитивное» в нём признали 52% опрошенных, причём если для Германии этот показатель составил 63%, то для Франции и Италии — только 41% и 37% соответственно.

В рамках проведённого исследования европейцев также спросили, считают ли они сегодняшнюю Европу суверенной. В среднем 51% ответил положительно на этот вопрос, однако и здесь результаты сильно отличаются в разных странах: если большинство жителей севера и востока ЕС убеждены в европейском суверенитете, то во Франции и Италии придерживаются противоположных взглядов: 64% и 54% опрошенных из этих государств ответили на вопрос отрицательно. В то же время большинство участников исследования (73%) высказались за усиление европейского суверенитета, и по этому вопросу Италия (60%) и Франция (66%) впервые не стали аутсайдерами. Жители всех стран подчёркивают необходимость оказать сопротивление террористической угрозе, изменению климата и кризису в здравоохранении, а также усилению Китая, США и РФ на международной арене, пишет Le Monde.