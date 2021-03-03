Обозреватель Figaro – мечта Байдена об альянсе демократий рискует разбиться об интересы союзников

03.03.2021, 8:56, Новости дня

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Новый президент США Джо Байден заявил о возвращении Америки к многостороннему подходу в дипломатии, опорой которого станет союз демократических государств в борьбе с диктатурами, напоминает обозреватель Le Figaro Рено Жирар. Однако, как отмечает автор, мечта о таком альянсе может разбиться о национальные интересы входящих в коалицию стран. К тому же, в арсенале западных демократий не осталось других средств, кроме санкций, которые часто оказываются неэффективными, а порой и контрэффективными, заключает журналист.

Выступая на Мюнхенской конференции, посвящённой проблемам безопасности, в 2021 году президент США Джо Байден пожелал отправить «ясный сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся», напоминает обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

Как поясняет автор, глава Соединённых Штатов имел в виду возвращение своей страны к многостороннему подходу в дипломатии, опирающемуся на «союз демократий», лидером которого, очевидно, должны быть США. Чтобы противостоять двум очень крупным странам, «не верящим в достоинства демократии», — Китаю Си Цзиньпина и РФ Владимира Путина —этот союз должен выйти за узкие рамки НАТО, включив в себя крупнейшие демократии Азиатско-Тихоокеанского региона: Индию, Японию, Южную Корею и Австралию, отмечает журналист.

Как поясняет обозреватель, союз демократий, о котором говорил Байден — стратегия международной политики, уходящая корнями в американскую историю, сторонниками которой были ещё президенты Вильсон и Труман. Однако, если Доктрина Трумана принесла большую пользу европейским демократиям, которые «прекрасно развивались в политическом и экономическом плане под американским военным зонтиком» в течение «славного тридцатилетия», то желание Америки «насильственно экспортировать демократию» в Индокитай (1955-1975 годы ) или Ирак ( с 2003 года по настоящее время) стало причиной «гуманитарной катастрофы», напоминает Жирар. Кроме того, хотя во времена президентства Клинтона США широко поддерживали правительства в РФ и Китае, им не удалось из них либеральные правовые государства.

Мечта о союзе демократий сегодня может разбиться о реалии, связанные с интересами свободных государств и средствами, которые они вкладывают в коалицию. Если первые порой разнятся, то вторые часто недостаточны, замечает автор. Президенты США искренне защищают демократию в мире, не представляя, что кто-то кроме них способен нести это знамя, считает Жирар.

В глазах американских лидеров, «Америка — это новый Иерусалим, созданный Богом для того, чтобы вытеснить с планеты тиранию и коррупцию». А значит, она обладает естественным правом на лидерство в свободном мире. Но когда в дело вступают стратегические интересы союзных государств, забота о демократии может временно отойти на второй план, подчёркивает журналист. Так, Берлин не откажется от газопровода «Северный поток-2», призванный обеспечить страну дешёвым газом «за красивые глаза американцев» и ради демократии.

Более того, Америка при власти демократов сама рискует однажды поставить интересы страны выше своих идеалов, уверен обозреватель. К примеру, в Мюнхене никто не слышал, чтобы Джо Байден критиковал исламско-националистический режим Реджепа Тайипа Эрдогана, «который десятками сажает своих журналистов в тюрьму и экспортирует джихадистов в Ливию и на Кавказ». Вероятно, потому что Вашингтон хочет любой ценой избежать склонения Турции в сторону РФ или — что ещё хуже — в сторону китайского «Шёлкового пути», предполагает Жирар.

Как подчёркивает автор, чтобы добиться успеха в международных отношениях, союзу демократий придётся задействовать определённые средства. После провала интервенций в Ираке или Ливии Запад потерял средства военного устрашения, его сдерживающая сила иссякла. Остаётся стратегия санкций, констатирует обозреватель. Проблема, на его взгляд, в том, что их применение требует большой тонкости: в отношении РФ они оказались неэффективными, а в отношении Ирана — контрпродуктивными. И не подтолкнут ли санкции в отношении генералов-путчистов Бирму к ещё большей зависимости от Китая, задаётся вопросом журналист. «На международной арене в том виде, в каком она находится сегодня, интересы, к сожалению, будут по-прежнему превалировать над идеалами», — делает вывод обозреватель.