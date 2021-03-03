«Россия предлагает комфортную жизнь» – французский экспат в Москве объяснил нежелание возвращаться на родину

03.03.2021, 8:56, Новости дня

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Из РФ ситуация с коронавирусом во Франции кажется «психозом», заявил в интервью Le Figaro живущий в Москве французский бизнесмен Янн Сотти. Как пояснил предприниматель, благодаря быстрому принятию решений и более спокойному отношению СМИ, в РФ действуют гораздо более слабые санитарные ограничения, чем во Франции. В целом, французским экспатам нравится жизнь в России, и они не намерены возвращаться на родину, что говорит о многом, отмечает собеседник издания.

На улице, в соцсетях и на телевидении французы не скрывают недовольства «катастрофическим» урегулированием кризиса в сфере здравоохранения, пишет Le Figaro. «Но действительно ли в других странах трава зеленее?» — задалась вопросом газета. В третьей статье цикла, посвящённого французским экспатам, живущим в других странах, издание пообщалось с бывшим оперативным директором и директором по маркетингу Франко-российской торгово-промышленной палаты Янном Сотти, который с 2001 года проживает в России.

Рассказывая о действующих в РФ коронавирусных мерах, предприниматель подчёркивает, что российское государство «сделало упор на экономику», а ограничений гораздо меньше, чем во Франции. «Глядя отсюда, кажется, что Франция находится в состоянии психоза», — признаётся собеседник издания. С одной стороны французские СМИ раздувают и без того присущий французам страх смерти, «перебарщивая» с обвинениями и возмущением. С другой — подчёркнуто демократическое правительство принимает решения под прикрытием «консультаций, собраний и обсуждений», что приводит к «страшной медлительности» и продлению строгих ограничительных мер.

В то же время русские по натуре — фаталисты, для которых смерть — часть жизни, считает французский экспат. Это, по его мнению, объясняет ослабление защитных мер в стране. Кроме того, «то, что нас меньше бомбардируют информацией, безусловно, играет свою роль», — уверен бизнесмен.

Собеседник газеты называет российский метод борьбы с кризисом «скорее, правильным», несмотря на наличие некоторых проблем, «как и везде». «Руководство принимает решения быстрее, консультируется с меньшим числом людей. Если оно ошибается, то стучит кулаком по столу и принимает ответственность», — поясняет француз. Кроме того, у России есть преимущество в борьбе с коронавирусом благодаря вакцине «Спутник V»: чтобы сделать прививку в Москве, достаточно пойти в ГУМ.

«Всё достаточно хорошо устроено, и положительные отзывы среди населения способствовали успеху кампании. Находящиеся здесь французы не боятся вакцинации», — делится впечатлениями с изданием Сотти. На его взгляд, люди в РФ были приятно удивлены подходом к урегулированию кризиса, хотя в период действия ограничений не обошлось без нарушений — в конце концов, «у россиян такой же революционный настрой, как и у французов».

Хотя закрытые границы представляют серьёзную проблему, у Сотти, по его словам, нет планов вернуться на родину. «Мне не слишком нравится современная Франция, а Россия предлагает очень комфортную жизнь», — признаётся он. Бизнесмен желал бы, чтобы Франция больше смотрела в сторону его новой страны проживания, а не на Запад.

В то время как для французов Россия остаётся синонимом тоталитаризма, лагерей и СССР, русские любят Францию — её культуру, гастрономию, романтизм и общество, — и были бы рады, если бы французы тоже их ценили, уверен собеседник Le Figaro. К тому же французы как «почитатели свободы» могли бы поспособствовать переменам к лучшему в области свободы слова и соблюдения прав человека в России. «В любом случае, я вижу, что французским экспатам здесь нравится. Они не хотят возвращаться во Францию. И это о многом говорит», — заключает предприниматель.