 

Дефицит видеокарт продолжится еще один год

03.03.2021, 8:54, Новости дня
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По мнению аналитиков из Morgan Stanley, оценивших состояние мирового рынка электроники, острый дефицит качественных видеокарт продлится еще примерно год. Эту же мысль высказывают другие эксперты.

Также специалисты утверждают, что все это время потребителям придется мириться с высокими ценами на видеоускорители. Дороговизна устройств остается одним из главных стимулов для расширения производства. Также у компаний появляются средства для поиска новых решений, в том числе внедрения более совершенных технологий.

В зависимости от сезона, спрос на видеокарты за последнее время превышал предложение на 10-30 процентов. В таких условиях трудно рассчитывать на снижение цен. Однако, когда они стабилизируются, через 3-6 месяцев можно будет ожидать полного преодоления дефицита.



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